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Мариуполь обстреляли ракетами с кораблей – Бойченко

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 22:45
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За два месяца войны оккупанты уничтожили 90% критической инфраструктуры города
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото: коллаж "Сегодня"

На Пасху российские войска произвели ракетную атаку на Мариуполь. В городе сейчас остается более 100 тысяч жителей.

Об этом телеведущим Елене Цинтиле и Никите Михалеву в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале Украина 24 рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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"К сожалению, праздник не останавливает врага. Они стреляют из авиации, тяжелого вооружения, подогнали корабли и ракетами стреляют по Мариуполю", – отметил мэр.

Он добавил, что это происходит почти непрерывно второй месяц подряд.

"Город почти уничтожен: 90% критической инфраструктуры разрушила эта российская фашистская армия, напавшая на нас 24 февраля", – уточнил городской голова Мариуполя.

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События в городе он квалифицирует исключительно как военное преступление.

"На фотографиях мы видим, что события уничтожают не только здания, но и людей. Есть печальная цифра: более 20 тысяч местного населения – женщин и детей – сегодня погибло. Оккупанты хоронят их в братских могилах в окрестностях, зачищая город от трупов", – сообщил Бойченко.

Мэр Мариуполя также рассказал, сколько людей осталось в городе. Есть и те, кого оккупанты вывезли на территорию РФ.

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"В городе осталось более 100 тысяч жителей, умоляющих об эвакуации. Но двое суток оккупанты препятствуют этому, издеваясь над людьми в пунктах пропуска. Мы просим цивилизованный мир объединиться ради спасения жителей Мариуполя. Надо делать все, чтобы спасать жизнь!" – подчеркнул он.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что поддерживает любую инициативу власти по этому поводу, в частности советника ОП Михаила Подоляка, который предложил провести очередной раунд переговоров именно в Мариуполе.

"Напомню, что с 13 марта, когда оккупанты открыли границы, более 100 тысяч людей спасли свою жизнь. Но остается столько же, их нужно спасать. Вчера звонила девочка, которая готова оставить свой автомобиль, лишь бы ее вывезли. Людей нужно спасать и кричать об этом везде!" – подчеркнул мэр.

Мэр напомнил, что в бомбоубежищах "Азовстали" с 24 февраля скрывается население левобережной части города. По словам Бойченко, нужно хоть на сутки установить режим тишины, чтобы сосчитать сколько там людей в разных бомбоубежищах. Впрочем, Россия только обещает и продолжает лгать.

"Мы сегодня слышим, на Пасху, эта преступная армия бьет по людям, которые там прячутся и не могут оттуда выйти уже два месяца. По нашим подсчетам, там более тысячи человек", – сказал мэр Мариуполя.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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