Буданов анонсував великі зміни на фронті: коли і на що чекати

Керівник воєнної розвідки України спрогнозував, коли активні бойові дії знизиться практично до нуля

Буданов спрогнозував, коли настане переломний момент у війні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальник розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться до кордонів 1991 року. Жодних інших сценаріїв наразі не розглядають. Також він спрогнозував, коли відбудеться переломний момент у війні, а бойові дії припиняться.

Про це Буданов заявив в ефірі одного з найбільших мовників Великої Британії ITV news.

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За словами глави розвідки, починаючи з серпня, відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", – зазначив Буданов.

Глава розвідки також переконаний, що Путін не досягне успіху у цій війні.

"Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," – переконаний керівник воєнної розвідки України.

Підтримка Британії

Буданов підтвердив, що частина успіху української армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки, та відзначив нещодавню пропозицію Великої Британії про навчання 10 000 українських військовослужбовців.

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"Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги", – зазначив генерал-майор Кирило Буданов.

Раніше Буданов заявляв, що Збройні сили України мають зайти на територію Криму до кінця року.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжуватиме підтримку України у протистоянні російській агресії, а Росія вже програла у розв'язаній нею ж війні.