Буданов анонсував великі зміни на фронті: коли і на що чекати

Начальник розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться до кордонів 1991 року. Жодних інших сценаріїв наразі не розглядають. Також він спрогнозував, коли відбудеться переломний момент у війні, а бойові дії припиняться.
Про це Буданов заявив в ефірі одного з найбільших мовників Великої Британії ITV news.
За словами глави розвідки, починаючи з серпня, відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент.
"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", – зазначив Буданов.
Глава розвідки також переконаний, що Путін не досягне успіху у цій війні.
"Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," – переконаний керівник воєнної розвідки України.
Підтримка Британії
Буданов підтвердив, що частина успіху української армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки, та відзначив нещодавню пропозицію Великої Британії про навчання 10 000 українських військовослужбовців.
"Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги", – зазначив генерал-майор Кирило Буданов.
Раніше Буданов заявляв, що Збройні сили України мають зайти на територію Криму до кінця року.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжуватиме підтримку України у протистоянні російській агресії, а Росія вже програла у розв'язаній нею ж війні.