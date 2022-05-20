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Розвідка України дала прогноз, як довго триватиме війна

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 травня, 16:31
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Генерал-майор Кирило Буданов вважає, що війна триватиме доти, доки Україна не поверне всі свої території
Війна буде затяжною
Війна буде затяжною / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна воюватиме доти, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська. Про це в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року. Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може чи не може захищатися, він серйозно помиляється", – розповів він.

За його словами, для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

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"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас мають бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, крім ядерної", – зауважив генерал-майор Буданов.

Буданов зазначив, що господар Кремля не може зупинити війну й виграти її не може.

"І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він вибрав найжорстокіший і найгірший варіант: російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", – підсумував керівник військової розвідки.

Чи закінчиться війна

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