"Забиратимемо їх додому". Зеленський розповів про обмін захисників "Азовсталі"

Президент заявив, що далі все залежить від того, що на себе брали ООН, "Червоний Хрест" та Росія

Володимир Зеленський розповів про евакуацію з "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйованих захисників Маріуполя мають звільнити за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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"Хлопці від військових отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі", – повідомив президент.

За його словами, далі все залежить від того, що на себе брали ООН, "Червоний Хрест" та РФ. Це стосується безпеки військовослужбовців та обміну.

"На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення захисників та підготовки до діалогу, обміну тощо. Забиратимемо їх додому. Це те, що ми маємо зробити з партнерами, які брали на себе відповідальність", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що багато разів він просив лідерів інших держав надати зброю для деблокади Маріуполя та її захисників. Але у підсумку довелося покладатися на дипломатію, бо військовим шляхом розблокувати місто було неможливо.

Зеленський додав, що про розблокування Маріуполя домовлялися західні партнери. Він особисто просив лідерів Туреччини, Швейцарії, Ізраїлю, Франції вплинути на президента РФ Володимира Путіна.

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Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. Вночі проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

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