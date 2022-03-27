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ЧАЕС загрожує серйозна небезпека через окупантів – Генштаб ЗСУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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27 березня, 19:40
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Окупаційні війська РФ ігнорують загрози. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупаційні війська РФ ігнорують загрози. Фото: колаж "Сьогодні"

Ворог на тимчасово зайнятих територіях продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права вдається до викрадення та залякування місцевих жителів, утримує громадянських громадян України у заручниках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У зв’язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання російських окупантів, в населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано.

Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС.

"Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції", – йдеться у повідомленні.

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Десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного військового округу збройних сил Російської Федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області республіки Білорусь.

Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип'ять та за кількасот метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється у місті Чорнобиль, яке знаходиться на незначній відстані від АЕС.

В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

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За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси.

"Так 165-а артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить до угруповання, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів. Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно", – додали у Генштабі.

Війна в Україні

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