ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов – Генштаб ВСУ

Враг на временно занятых территориях продолжает нарушать требования Международного гуманитарного права прибегает к похищению и запугиванию местных жителей, удерживает гражданских граждан Украины в заложниках.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В связи с нарушением подразделениями Сил обороны тылового снабжения российских оккупантов, в населенных пунктах Иванкив и Оране оккупанты просят у населения еду, ведут себя не агрессивно, факты мародерства не зафиксированы.
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Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
"Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", – говорится в сообщении.
Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области республики Беларусь.
Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в городе Чернобыль, который находится на незначительном расстоянии от АЭС.
В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.
По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы.
"Так входящая в группировку 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", – добавили в Генштабе.
Война в Украине
- В Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе делают братские могилы, некоторые жертвы хоронили даже во дворах домов.
- От российских оккупантов освобождено село Гусаровка Балаклейского района, что недалеко от Изюма. Российские военные понесли огромные потери как личного состава, так и техники.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов и уничтожили 582 танка армии РФ.