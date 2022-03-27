Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов – Генштаб ВСУ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 19:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Идут 32-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению
Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы. Фото: коллаж "Сегодня"

Враг на временно занятых территориях продолжает нарушать требования Международного гуманитарного права прибегает к похищению и запугиванию местных жителей, удерживает гражданских граждан Украины в заложниках.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

В связи с нарушением подразделениями Сил обороны тылового снабжения российских оккупантов, в населенных пунктах Иванкив и Оране оккупанты просят у населения еду, ведут себя не агрессивно, факты мародерства не зафиксированы.

Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", – говорится в сообщении.

Реклама

Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области республики Беларусь.

Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в городе Чернобыль, который находится на незначительном расстоянии от АЭС.

В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

Реклама

По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы.

"Так входящая в группировку 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", – добавили в Генштабе.

Война в Украине

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Майор Сбитов Олег – командир роты морской пехоты. Талантливый офицер: его подразделение 2019 года было признано лучшим среди всех рот морпехов Украины. В марте 2022-го благодаря его профессионализму, продуманным и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага под Волновахой. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Денис Прокопенко - майор Нацгвардии, командир отряда специального назначения. Был награжден орденом Богдана Хмельницкого за героизм в боевых действиях на Донбассе. Один из лидеров фанатского движения киевского “Динамо” отличился и в этой войне: за мужество и эффективное противодействие атакам врага во время защиты города-героя Мариуполя получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44844.36

Binance Coin (BNB)

417.78

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

125.84

Theta (THETA)

3.5

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.12

Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять