Що буде, якщо Путін помре – Фейгін дав прогноз

Російський адвокат та політичний діяч Марк Фейгін вважає, що після того, як Росія залишиться без Путіна, буде перехідний період у політиці

Фейгін розповів про перспективи Росії після того, як путін відійде від влади / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо президент Росії Володимир Путін зникне або помре, ситуація в РФ кардинально й відразу не зміниться. Про це російський адвокат та політичний діяч Марк Фейгін розповів в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі "Україна 24".

"Якщо Путін зникне – важливо, як зникне: дочекаємось, що він помре, чи це якісь події вплинуть на це, – я впевнений, що путінізм у тому вигляді, в якому він є, не збережеться і не залишиться. Це буде якась перехідна історія, вона буде пов'язана з якимось пом'якшенням, може привести до повного банкрутства всієї цієї "спадщини". Не забуваймо, що Путіна оточують люди в такому ж поважному віці, як і він. Я не сказав би, що він дуже старий, але цього року йому 70 років", – розповів Фейгін.

Плани Путіна

Експерти вважають, що російський лідер планує перекроїти ринок ЄС під свої потреби. Розрахунок у "дерев’яній" валюті має додати кілька плюсів економіці РФ. Насамперед це спроба обійти санкції та підтримати її на рівні, достатньому для фінансування армії.

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Переукладені договори можуть містити й інші пункти (крім оплати в рублях), вигідні Путіну. Окрім цього, перенесення сфери впливу на Росію дасть змогу виплачувати борги в рублях та уникати дефолту, до якого невпинно наближається агресор.

Опозиційний російський політик та експрацівник нафтогазових компаній Ілля Пономарьов розповів, що вихід світових брендів з енергетичного сектору Росії матиме катастрофічні наслідки для РФ. Мовиться не лише про зменшення видобутку нафти та газу, а й про технологічний застій.

Раніше ми пояснювали позицію європейців щодо шантажу Путіна. Відомо також, що тепер росіяни націлились на співпрацю з азійськими країнами – Індією, Туреччиною та Китаєм.