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Что ждет Россию и мир, когда Путин умрет – прогноз от Фейгина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 марта, 12:19
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Российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин считает, что после ухода президента РФ начнется большой переходной период
Фейгин рассказал о перспективах России после того, как путин отойдет от власти
Фейгин рассказал о перспективах России после того, как путин отойдет от власти / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае, если президент России Владимир Путин внезапно исчезнет или же умрет, ситуация в РФ кардинально не поменяется в один момент. Об этом российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин рассказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

"Если Путин исчезнет, важно, как исчезнет, дождемся, что он умрёт, или это какие-то события повлияют на это, я уверен, что "путинизм" в том виде, в котором он есть – не сохранится и не останется. Это будет какая-то переходная история, она будет связана с каким-то "смягчением", на может привести к полному банкротству этого всего "наследства". Не будем забывать, что Путина окружают люди в таком же почтенном возрасте, как и он. Я не сказал бы, что он совсем старый, но в этом году ему 70 лет", – рассказал Фейгин.

Планы Путина на экономическом фронте

Эксперты полагают, что российский лидер планирует перекроить энергетический рынок ЕС под свои нужды. Расчеты за газ в рублях могут добавить несколько плюсов для экономики РФ. Прежде всего это попытка обойти санкции и поддержать ее на уровне, достаточном для финансирования армии.

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По мнению истеблишмента России перезаключенные договора могут содержать и другие пункты, (кроме оплаты в рублях) выгодные Путину. Кроме того, смещение сферы влияния на Россию могло бы позволить выплачивать долги в тех же рублях и избежать дефолта, к которому приближается агрессор.

Однако Запад категорически отказался идти на поводу у Москвы и не будет переходить на новые условия оплаты за газ.

Оппозиционный российский политик Илья Пономарев рассказал, что выход мировых брендов из энергетического сектора России будет иметь катастрофические последствия для РФ. Речь идет не только об уменьшении добычи нефти и газа, но и о технологическом застое.

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Раньше мы объясняли позицию европейцев по поводу шантажа Путина. Известно также, что сейчас россияне нацелились на сотрудничество с азиатскими странами – Индией, Турцией и Китаем.

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