Данілов пояснив, що робити з Росією після її поразки в Україні

Секретар РНБО заявив, що РФ – це штучне утворення

Секретар РНБО заявив, що Росія розвалиться за нашої пам'яті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що президента Російської Федерації Володимира Путіна "прибере" саме життя. Причому це станеться за нашої пам'яті.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

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Розвал Росії

"Його (Путіна. – Ред.) життя прибере. Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде за нашої пам'яті. Також і Росія розвалиться за нашої пам'яті", – заявив Данілов.

За його словами, РФ не може "триматися", бо це штучне утворення:

"Це станеться. Ми дуже хотіли б, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати".

Крім цього, секретар РНБО розповів, що робити світові з Росією після її поразки в Україні:

"З Росії повинні прибрати зброю, зокрема ядерну. Дуже небезпечно залишати країну з ядерним озброєнням, яка може поводитися так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами та нормами, які сьогодні є".

Данілов заявив, що є країни, які "ніколи в житті ні на кого не нападали", а є держави, які живуть, постійно нападаючи на інші країни.

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"Росія – одна з тих, хто перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території", – сказав він.

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що російські окупанти на Донбасі змінили тактику. Наступні тижні будуть дуже напруженими.

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