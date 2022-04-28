Деблокада "Азовсталі" можлива – Зеленський після зустрічі з генсеком ООН

Гутерреш назвав Маріуполь "кризою всередині кризи"

Зустріч Зеленського із Гутеррішем. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, успішний результат розблокування металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполівсе ще можливий.

Про це він сказав після зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем, повідомляє The Guardian.

Реклама

Зі свого боку генсек ООН заявив, що робить все можливе для евакуації людей з "Азовсталі". Також Гутерреш назвав Маріуполь "кризою у кризі".

Крім того, він сказав, що він мав інтенсивні переговори з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю.

Путін зустрівся з генсеком ООН

Також нагадаємо, генсек ООН побував у зруйнованій Бородянці.