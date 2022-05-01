Десант із Конгресу США: Зеленський зустрівся з Пелосі у Києві (відео)

Делегація з Вашингтона прибула в українську столицю

Зеленський та Пелосі зустрілися в Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розпочав у Києві зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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Зеленський зустрів делегацію США під стінами свого Офісу на Банковій.

"Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", – зазначили у Зеленського.

Говорили про ленд-ліз та фінансову підтримку

Зеленський назвав візит Пелосі "сигналом потужної підтримки з боку США".

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"Цей сигнал високо ціную я як Президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації", – сказав він.

Президент висловив подяку США й особисто Ненсі Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це", – сказав Зеленський.

Він також відмітив важливість звернення президента США Джо Байдена до Конгресу щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 33 млрд доларів.

Зі свого боку Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати нашій країні, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи.

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Візит Блінкена й Остіна до Києва

Прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров розсекретив деталі зустрічі президента України з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном 24 квітня.

Ціль візиту полягала не в конкретних домовленостях і миттєвих результатах.

"Ця зустріч була для іншого. Ця зустріч була для того, щоб узгодити позиції, щоб наші поважні гості на власні очі побачили, що відбувається в Україні, чого потребує Україна, яку допомогу треба надати Україні для того, щоб вона успішно й далі протистояла Російській Федерації", – зазначив Никифоров.

За словами прессекретаря Офісу президента, три години Зеленський з гостями обговорювали низку ключових пунктів порядку денного за такими темами, як оборонна допомога Україні, фінансова допомога, санкції, розблокування чорноморських портів і гарантії безпеки в майбутній післявоєнній конструкції.

"Говорячи про результати, результат загальний такий: це конкретне розуміння Сполученими Штатами потреб України, конкретне розуміння Сполученими Штатами поточної ситуації в Україні, воєнної, фінансової, політичної, економічної і конкретне розуміння того, що Україні треба для боротьби. Оце головний результат, а вже результати конкретні, з підписами будуть потім, на наступних зустрічах", – розповів Никифоров.

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