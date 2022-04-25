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Никифоров назвав головний результат візиту Блінкена й Остіна до Києва

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 22:38
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Зустріч із Зеленським була засекречена
Никифоров розповів про візит Блінкена й Остіна до Києва/Фото: колаж: "Сьогодні"
Никифоров розповів про візит Блінкена й Остіна до Києва/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прессекретаря Офісу президента Сергій Никифоров розсекретив деталі зустрічі президента України із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Сергій Никифоров розповів телеведучому каналу "Україна 24" Василю Голованову в ефірі проєкту FREEDOM.

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Деталі

Ціль візиту полягала не в конкретних домовленостях і миттєвих результатах.

"Ця зустріч була для іншого. Ця зустріч була для того, щоб узгодити позиції, щоб наші поважні гості своїми очима побачили, що відбувається в Україні, чого потребує Україна, яку допомогу треба надати Україні для того, щоб вона успішно й далі протистояла Російській Федерації", — зазначив Никифоров.

За словами прессекретаря Офісу президента, три години Зеленський із гостями обговорювали ряд ключових пунктів порядку денного за такими темами, як оборонна допомога Україні, фінансова допомога, санкції, розблокування чорноморських портів і гарантії безпеки в майбутній післявоєнній конструкції.

"Говорячи про результати, результат загальний такий: це конкретне розуміння Сполученими Штатами потреб України, конкретне розуміння Сполученими Штатами поточної ситуації в Україні, воєнної, фінансової, політичної, економічної, і конкретне розуміння того, що Україні треба для боротьби. От це головний результат, а вже результати конкретні, із підписами будуть потім, на наступних зустрічах", — розповів Никифоров

На відміну від зустрічі президента Зеленського із Борисом Джонсоном, візит представників США був більш стриманим.

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"Зустріч відбувалася за погодженням сторін, тобто ніяких несподіванок, ніяких прогулянок не було. Пан Блінкен, пан Остін прибули в Офіс президента, провели перемовини і поїхали. Загалом без усяких неформальних спілкувань", — додав прессекретаря Офісу президента.

Раніше Зеленський проговорився про візит Блінкена

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро 23 квітня проговорився про візит Блінкена. Як відомо, США офіційно не анонсували цей візит. Проте Зеленський сказав, що приїзд Блінкена не був секретом.

"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи відомо, завтра (24 квітня, — ред.) до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки. У мене буде зустріч із міністром оборони та державним секретарем паном Блінкеном", – сказав президент.

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