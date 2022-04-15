Диверсії та замах на президента: СБУ розкрила деталі планів окупантів

За останні дні Служба відпрацювала багато операцій

СБУ затримала понад 300 колаборантів. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Служба безпеки України виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України.

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Яка ситуація

"За цей період завдяки втручанню української спецслужби було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, що планувала здійснити замах на президента України та вчинити диверсії у Києві та інших регіонах", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за останні дні СБУ відпрацювала такі операції:

Київ

Затримано двох мешканців, які "вибивали" у власника СТО автомобілі преміумкласу нібито для потреб українських військових.

Житомирська область

Було нейтралізовано ворожу агентурну групу з 6 осіб, які "розганяли" ворожу пропаганду в соцмережах і вели агітаційні бесіди з громадянами.

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Волинська область

СБУ було заблоковано незаконний збут партії бронежилетів і касок вартістю 18 тис. дол., які ввезли в Україну як гуманітарну допомогу.

Черкаська область

Контррозвідка СБУ затримала інформатора російських загарбників.

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Нагадаємо, в СБУ оприлюднили перехоплення розмови, в якому російські окупанти заявили, що під натиском ЗСУ вони почуваються приреченими на смерть. І щоб задобрити долю та подолати страх смерті, дехто навіть намагається позбутися награбованого в Україні.

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