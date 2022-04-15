Диверсии и покушение на президента: СБУ раскрыла детали планов оккупантов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности Украины обнаружила около 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов.
Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины.
Какая ситуация
"За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушение на президента Украины и совершить диверсии в Киеве и других регионах", – говорится в сообщении.
Как отмечается, за последние дни СБУ отработала следующие операции:
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Напомним, в СБУ обнародовали перехват разговора, в котором российские оккупанты заявили, что под натиском ВСУ они чувствуют себя обреченными на смерть. И чтобы задобрить судьбу и преодолеть страх смерти, некоторые даже пытаются избавиться от награбленного в Украине.