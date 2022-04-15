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Диверсии и покушение на президента: СБУ раскрыла детали планов оккупантов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 17:22
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В последние дни Служба отработала много операций
СБУ задержала более 300 коллаборантов.
СБУ задержала более 300 коллаборантов. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности Украины обнаружила около 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов.

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины.

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Какая ситуация

"За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушение на президента Украины и совершить диверсии в Киеве и других регионах", – говорится в сообщении.

Как отмечается, за последние дни СБУ отработала следующие операции:

Киев

Задержаны двое жителей, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных.

Житомирская область

Была нейтрализована вражеская агентурная группа из 6 человек, которые "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.

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Волынская область

СБУ заблокировала незаконный сбыт партии бронежилетов и касок стоимостью 18 тыс. долл., которые ввезли в Украину как гуманитарную помощь.

Черкасская область

Контрразведка СБУ задержала осведомителя российских захватчиков.

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Напомним, в СБУ обнародовали перехват разговора, в котором российские оккупанты заявили, что под натиском ВСУ они чувствуют себя обреченными на смерть. И чтобы задобрить судьбу и преодолеть страх смерти, некоторые даже пытаются избавиться от награбленного в Украине.

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Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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