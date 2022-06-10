Для захисту від Росії. Посол США назвала розмір додаткової допомоги Україні

Вашингтон забезпечить стійкість України прямою бюджетною підтримкою

Посол США заявила о предоставлении Украине дополнительной помощи. / Фото: Колаж: Сьогодні

США виділили додаткову фінансову підтримку Україні в розмірі 7,5 мільярдів доларів. Вашингтон прагне допомогти Києву захиститися від російської агресії та підтримати стійкість нашої країни та її відновлення.

Про це повідомила новопризначений посол США в Україні Бріджит Брінк в своєму Twitter.

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Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі $7,5 млрд, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", – зазаначила Брінк.

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден 1 червня офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

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"Я оголошую про новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної та критичної допомоги українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому з переважною двопартійною підтримкою в Конгресі США, Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відбиття російських атак", – йдеться у заяві Байдена, яку цитує CNN.

За його словами, новий пакет озброїть Україну "новими можливостями та передовою зброєю, включаючи HIMARS із боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії".

Як раніше повідомлялося, Європейський Союз виділить Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги спільно з партнерами G7.

Ми також писали, що 19 травня Сенат США одноголосно затвердив Бріджіт Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні – наступного дня після того, як США офіційно відновили роботу свого посольства у Києві, а наприкінці травня стало відомо, що Брінк отримала візу для роботи в Україні.