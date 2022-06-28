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Дно цинізму: відомий російський актор влаштує "водевіль" у Маріупольському театрі (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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28 червня, 19:16
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Петро Андрющенко розповів про нове дно в цинічності Росії
У постановці в окупованому Маріуполі допомагає актор Євген Миронов
У постановці в окупованому Маріуполі допомагає актор Євген Миронов / Фото: Колаж: Сьогодні, flickr.com

У тимчасово окупованому Маріуполі планується перша вистава на 10 вересня до святкування звільнення міста від нацистських загарбників.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, в театрі даватимуть "Водевіль" Чехова.

"Головне, за чим сумує трупа, – за втраченими в театрі декораціями та костюмами. Активно допамогає в постановці російський актор Євген Миронов. Чесно – навіть немає сил на сарказм. Здається, більшого дна в цинічності Росії неможливо придумати", – написав Андрющенко.

Обстріл драмтеатру

Російська авіація 16 березня завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, в бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.

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25 березня Маріупольська міська рада заявила, що в драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

Це підтвердив також і мер Маріуполя Вадим Бойченко 27 березня. Люди, які загинули, на момент авіаудару обідали.

19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбирають завали розбомбленого драмтеатру. Два дні поспіль вони вивозили тіла загиблих вантажівками. Тепер фактично неможливо буде встановити реальну кількість жертв бомбардування драмтеатру.

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Раніше Петро Андрющенко розповідав, що в Маріуполі катастрофічна нестача води – місцеві жителі вже збирають воду з калюж. Водночас окупанти брешуть, що проблему "вигадала українська пропаганда".

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