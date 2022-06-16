Драгі після Ірпеня зробив важливу заяву для майбутнього України

Італійський міністр побував у Київській області разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії 16 червня

Маріо Драгі в Ірпені. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпіня запевнив, що Україна отримає допомогу на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це повідомляє CNN.

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"Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо", – сказав Драгі.

На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: "Поговоримо про це пізніше".

"Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже почали. Вони вже знаходяться на дуже просунутій стадії оцінки", – Ззаявив він.

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Візит до Києва