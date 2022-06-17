Джонсон повернувся до Києва: що пообіцяв прем'єр Великої Британії

У Києві перебуває прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який зненацька знову приїхав до України. З'явилися повідомлення про перші результати цього візиту.
Про це повідомляється на телеграм-каналі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
Що відомо
"Сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з нашим добрим другом та союзником, прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність", – написав Єрмак.
Також Україна подякувала Лондону за потужну підтримку.
"Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути. Україна переможе з такими сильними союзниками", – резюмував Єрмак.
Обстановка
- На Банковій дуже щасливі тим фактом, що лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон залишився главою уряду.
- Джонсон порівняв Путіна з крокодилом та закликав терміново дати Україні нову зброю.
- 7 червня Зеленський розповів, що Велика Британія готова надати Україні саме ту зброю, яка потрібна.