Джонсон повернувся до Києва: що пообіцяв прем'єр Великої Британії

Україні потрібна нова зброя та гроші на відновлення

Джонсон приїхав дізнатися, якої зброї нам не вистачає / Колаж "Сьогодні"

У Києві перебуває прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який зненацька знову приїхав до України. З'явилися повідомлення про перші результати цього візиту.

Про це повідомляється на телеграм-каналі глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

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Що відомо

"Сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з нашим добрим другом та союзником, прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність", – написав Єрмак.

Також Україна подякувала Лондону за потужну підтримку.

"Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути. Україна переможе з такими сильними союзниками", – резюмував Єрмак.

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Обстановка