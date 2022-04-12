Ембарго для Росії знову не запровадили: Зеленський розкритикував європейських лідерів

Очільник держави стверджує, що сотні європейських компаній та банків й досі не відмовилися працювати на російському ринку

Зеленський звернувся до європейських лідерів / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийрозкритикував європейських лідерів Все через те, що дехто досі не запровадив ембарго на енергоносії з Росії.

Про це повідомляє глава держави під час звернення до парламенту Литви, пише РБК-Україна.

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Володимир Зеленський зазначив, що навіть звірства у Бучі не змусили ЄС запровадити ембарго.

"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи під санкціями опиниться нафта. Навіть після побачених масових вбивств у Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитися, коли вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, а й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи військову машину РФ ", – зазначив Зеленський.

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