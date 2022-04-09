Зеленський заявив, що один із лідерів ЄС вимагав доказів різанини у Бучі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер уряду однієї з країн ЄС вимагав доказів різанини у Бучі. Він припустив, що звірства окупантів ніби то могли бути нашими фейками. ЗМІ пишуть, що йдеться про прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який відмовився допомагати Україні у війні проти РФ.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BILD.
У тексті наголошується, що топ-політик із ЄС вимагав у Зеленського доказу того, що військові злочини армії РФ у Бучі не були інсценуванням.
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"Покажіть нам докази того, що це не постановка", – цитував Зеленський чиновника.
Президент підтвердив, що політик із ЄС – голова європейського уряду. Проте він відмовився уточнювати, хто саме це був.
Зеленський говорив про Орбан
"Європейська правда" та "Українська правда" з посиланням на свої джерела підтвердили, що Зеленський говорив про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана
Незрозуміло де і коли прем'єр вимагав надати докази. Після Бучанської різанини, пишуть ЗМІ, спілкування сторін Будапешта та Києва не було.
У Міністерстві закордонних справ України вже дорікнули Угорщині, яка не визнала відповідальності Росії за Бучанську різанину. У свою чергу, посол України в Польщі Андрій Дещиця запропонував, щоб Орбана змусили відвідати Бучу та показати злочини, "співучасником яких був і він".
Угорщина відмовилася допомагати Україні
Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прикладає масу зусиль щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони. Зокрема, Угорщина відмовилася надати Україні допомогу, заборонила возити зброю в Україну через їхню країну, а також виступила проти санкцій проти РФ.
"Зупинка газу та нафти з Росії унеможливить постачання енергії в нашу країну, одночасно призведе до різкого зростання вартості іригації. Тому ми, як і раніше, не підтримуємо поширення санкцій на постачання енергоресурсів", – сказав він.
Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Зеленського серед тих, хто заважав повторному обранню його партії. Про це він заявив у своєму виступі після виборів.