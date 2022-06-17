Ще дві країни підтримають Україну на шляху до Європи: що відомо

Дмитро Кулеба у себе в Twitter розкрив деякі деталі

Міністр закордонних справ України висловив подяку за підтримку нашої країни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні рекомендували надати статус кандидата на членство у Європейський Союз, але йдеться і про умови, які Київ має виконати. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, однак на ділі все виявилося інакше.

Зокрема, деталі повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Підтримка України

"Я розмовляв з Єппе Кофодом (міністр закордонних справ Данії – ред.), який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС. Вдячний Єппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, в тому числі й тих, хто тепер на передовій", – написав міністр.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022

А що Нідерланди?

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд країни задоволений компромісом і тим, що Україна отримає додаткову "домашню роботу", щоб у майбутньому вступити до ЄС, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

Водночас міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра додав, що рекомендації Єврокомісії є "збалансованими та врівноваженими".

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Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, які наступні етапи чекають на Україну на шляху до Європейського Союзу. Також заступниця голови ЄК Вера Юрова назвала терміни для вступу України до Євросоюзу.