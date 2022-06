Ще дві країни підтримають Україну на шляху до Європи: що відомо

Україні рекомендували надати статус кандидата на членство у Європейський Союз, але йдеться і про умови, які Київ має виконати. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, однак на ділі все виявилося інакше.

Зокрема, деталі повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline.