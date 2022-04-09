Ще один обмін із росіянами: в Україну повернули 26 людей

Додому повертаються 12 наших військових

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що відбувся обмін полоненими із росіянами. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 9 квітня, Україна та Росія провели третій обмін полоненими з початку повномасштабної війни РФ.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

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"Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи дев'ять жінок. Усього 26 наших людей", – розповіла Верещук.

Понівечили і відрізали волосся. Денисова розповіла про зґвалтування українок окупантами

В Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів . Згвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У Харківській області російський окупант більше тижня ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала немобільну матір. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронців вона додзвонитися не могла, адже окупант розбив її телефон.