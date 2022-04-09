Еще один обмен с россиянами: в Украину вернули 26 человек

В субботу, 9 апреля, Украина и Россия провели третий обмен пленными с начала полномасштабной войны РФ.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.
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"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая девять женщин. Всего 26 наших людей", – рассказала Верещук.
Изуродовали и отрезали волосы. Денисова рассказала об изнасилованиях украинок оккупантами
В Украине с каждым днем войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за немобильной матерью. Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, ведь оккупант разбил ее телефон.
Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ изверг просто застрелил старую маму на глазах у дочери. Женщине удалось спастись и сейчас она проходит реабилитацию.
Кроме того, в поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с пятилетней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе.
Держа оружие у ее головы, оккупант неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу.
Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу. Когда оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.
"Эти ужасные истории в очередной раз подтверждают жестокие зверства российских оккупантов на территории нашей Родины. Совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения РФ прав человека в Украине", – добавила Денисова.