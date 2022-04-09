Еще один обмен с россиянами: в Украину вернули 26 человек

Домой возвращаются 12 наших военных

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что состоялся обмен пленными с россиянами. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 9 апреля, Украина и Россия провели третий обмен пленными с начала полномасштабной войны РФ.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

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"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая девять женщин. Всего 26 наших людей", – рассказала Верещук.

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