Ще одна країна у світі визнала геноцидом дії Росії в Україні

Парламент Чехії дав чітке визначення злочинів армії РФ

Парламент Чехії визначився із назвою того, що зробив Путін в Україні / Колаж "Сьогодні"

Майже щодня збільшується список країн, які визнають дії армії Росії в час війни в Україні – геноцидом. 11 травня до цього списку додалася Чехія.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Що відомо

"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо!", – повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Twitter.

Наш дипломат також опублікував текст ухваленої резолюції, де сказано:

"етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояв неповаги до загиблих, тортури, згвалтування, фізичне та психологічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє системно та масштабно – це є проявом геноциду проти українського народу".

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Реакція

У Києві вітали таке рішення.

"Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу. Прага добре пам'ятає 1968 рік і справжнє обличчя "визволителів". Дякую SenatCZ за хоробрість називати речі своїми іменами та за іншу істотну допомогу. Історія цього не забуде", – так прокоментував історичне рішення радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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