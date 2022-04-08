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Це Чорна мітка. Новіков розповів, що чекає на Путіна за геноцид українців

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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8 квітня, 12:10
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За наявності доказів від звинувачення в геноциді неможливо захиститися
Ілля Новіков: "У Путіна не буде захисту від звинувачення у геноциді". Фото: колаж "Сьогодні"
Ілля Новіков: "У Путіна не буде захисту від звинувачення у геноциді". Фото: колаж "Сьогодні"

Звинувачення Росії у геноциді стане "чорною міткою" для президента РФ Володимира Путіна і є дуже важливим для України. Про це заявив адвокат Ілля Новіков в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

За словами адвоката, юристи, фахівці у галузі міжнародного права, не дуже люблять терміни "геноцид", тому що він є дуже суперечливим.

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"Він по-різному визначається в міжнародному праві і це дуже хороша тема, щоб посперечатися і ні до чого не прийти, якщо геноцид обговорювати як теоретичну тему. А в практичній площині звинувачення в геноциді, якщо воно обґрунтоване, не має захисту", – зазначив Новіков.

Як пояснив адвокат, геноцид відрізняється від звичайних військових злочинів тим, що в даному випадку обвинувачений не може зняти відповідальність за дію своїх підлеглих. Наприклад, якщо солдат убив людину під час бойових дій або стратив військовополоненого, або допустив якісь дії, яких не міг допустити, його командир або політик його країни, може виправдатися, заявивши, що це було свавілля військового, або він діяв без наказу, тому за скоєне солдатів несе особисту відповідальність.

"Від звинувачення армії або країни в геноциді неможливо захищатися таким чином, тому що геноцид – це не те, що може зробити один окремий підрозділ або окремий боєць. Геноцид є результатом того, що ваші бійці, за яких ви відповідаєте, діють таким, що не пов'язані між собою. Таким чином, вони знищують людей за певними ознаками: це можуть бути національні, расові, релігійні або інші ознаки, які вбивають людей не тому, що становлять для них небезпеку, не тому, що помилилися і, наприклад, прийняли жінку за військового і темряві її застрелили. Вони свідомо знищують людей за певною ознакою. Якщо вам це вже довели, захисту у вас немає", – наголосив Новіков.

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На його думку, немає такого захисту і Путін.

"І щоб там не говорили його дипломати та юристи, від цього не можна захищатися. Бо якщо виявилося, що ваша армія знищує людей, не пов'язаних між собою нічим, крім того, що вони українці, це геноцид і ви повинні відповідати", – заявив адвокат.

Він також додав, що для України дуже важливо, щоб злочини Росії були зафіксовані та названі саме терміном "геноцид".

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"Це ставить велику чорну пляму, це така "чорна мітка" для Путіна і це збільшує наші шанси на те, що західні політики, які досі і навіть після Бучі, не вважали за неможливе мати справу з Путіним, лобіювати його інтереси, торгувати з Росією вони почують, що це вже небезпечно для них, бо якщо ви підтримуєте країну, яка припустила геноцид, це не така ситуація, коли ви підтримуєте якогось сумнівного диктатора. Саме тому це важливо", – підсумував Новіков.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Міжнародний суд підготував наказ про необхідність ухвалити вирок у справі України проти Росії, де Москва звинувачується у геноциді українського народу.

Також ми інформували, що Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій України зробила заяву про війну Росії проти України. У ньому йдеться про геноциді українського народу, скоєному російськими військами у Київській області.

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