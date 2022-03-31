Це війна за наше життя – нове звернення Зеленського (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до світової спільноти, де заявив, що українці всі повинні думати про майбутнє. Про те, якою буде Україна після цієї війни.
Відеозвернення глава держави опублікував у Telegram.
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"Ми всі маємо думати про майбутнє. Про те, якою буде Україна після цієї війни. Як ми житимемо з вами. Бо це є війна за наше майбутнє. Це війна за наше життя", – сказав Зеленський.
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За словами глави держави, Росія перегруповує свої війська з тих напрямків, де ЗСУ дають їм відсіч, на інші, де українцям може бути дуже складно.
"На півночі Києва, на чернігівському напрямку, у Сумській області триває вигнання окупантів. Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Але ми повинні усвідомлювати, що для російських військових це частина їх тактики ... Вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитися на інших дуже важливих, де нам може бути дуже складно", – вважає Зеленський.
Глава держави попередив, що "попереду будуть битви".
"Ще потрібно пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо", – наголосив він.