Війна, день 36-й. Ворог окопується на Донбасі, штурмує Маріуполь та мінує місця свого відступу

Основні події на фронті, згідно з даними Генштабу ЗСУ

Після себе окупаційні війська залишають заміновані території / Колаж "Сьогодні"

На 36-й день оборони України ворожі сили розпочали більш активну передислокацію, виводячи колони та живу сили до Росії та Білорусі. Проте обстріли міст та бойові дії тривають.

Сайт "Сегодня" зібрав усі найважливіші події дня, що минає зі зведень Генштабу ЗСУ.

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Донбас

У Генштабі повідомили, що основні зусилля російського противника зараз спрямовані на підтримку окупованих кордонів, підготовку до відновлення наступальних дій в окремих районах та взяття під повний контроль території Донецької та Луганської областей.

На Донецькому напрямку російський ворог концентрує свої зусилля на захопленні під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також на захопленні міста Маріуполя. Штурм багатостраждального міста продовжується.

Окупаційна армія посилила авіаудари із застосуванням оперативно-тактичної авіації по нашим силам в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та Кремінна. Рашисти намагаються оминути наші підрозділи, але безрезультатно. Помічено прибуття залізничних ешелонів зі зброєю та технікою на вокзал Ровеньки.

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Київська область

На броварському напрямку противник продовжив відведення своїх підрозділів, ймовірно, у прикордонні з РФ райони.

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич на брифінгу 31 березня повідомив, що відведені від Києва сили противника, швидше за все, будуть перекинуті на Донецький напрямок.

"Для ведення бойових дій в Україні передислокуються додаткові підрозділи ЗС РФ. При цьому деякі військові частини російського супротивника вже вичерпали можливості формування резервів", – йдеться у повідомленні ЗСУ.

Полісся

Тут основні зусилля противника були спрямовані на виведення своїх підрозділів з нашої території, відновлення боєздатності та, ймовірно, перекидання на інші напрямки. Зокрема, противник відводить підрозділи 35-ї, 36-ї ВПС та 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ від ОК "Полісся".

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"Для забезпечення виведення військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ та проводять дистанційне мінування району засобами, забороненими міжнародними конвенціями", – йдеться у повідомленні.

Запорізька область

Воїни ДШУ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони у Запорізькій області звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів.

Законну владу вдалося повернути в Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Чернігівщина

Увечері стало відомо, що на Чернігівщині підрозділ Оперативне командування "Північ" звільнив два населені пункти. Радо зустрічали українських визволителів мешканці селища Слобода та Лукашівка. Щоправда, ще кілька днів піде на очищення місцевості від мінно-вибухових предметів, які залишили "визволителі Путіна".

Російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати Чернігів. Тут спостерігається перегрупування ворожих сил, вони намагаються окопатися на захоплених теренах. Російський ворог використовує БПЛА для розвідки та регулювання артилерійського вогню.