Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Евакуація з гарячих точок "Дія" повернула техпаспорт, підтримка ЄС Україні та інші важливі події 16 квітня

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 06:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей у безпечні населені пункти, а в "Дії" знову можна завантажити посвідчення водія та техпаспорт
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює / Фото: колаж: "Сегодня"
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює / Фото: колаж: "Сегодня"

Посол Франції повернувся до Києва

Посол Франції Етьєн де Понсен повернувся до Києва, через добу після того, як у Парижі оголосили про це рішення. Про це повідомляє BFMTV. Телеканал опублікував відео, як посол та співробітники посольства піднімають над будівлею прапор Франції поряд із прапором ЄС.

"Київ не підкорили – Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку та висловлювати солідарність", – зазначив Етьєн де Понсен.

Реклама

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 16 квітня

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України "Укрзалізниця" продовжує евакуацію населення. Тим самим компанія опублікувала графік евакуаційних потягів на сьогодні, 16 квітня.

Евакуаційні потяги:

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.;
11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород;
22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро.

Реклама

"Дія" повернула техпаспорт та посвідчення водія в додаток

Посвідчення водія та техпаспорт знову можна завантажити в "Дія". Функція була тимчасово недоступна через безпеку. Про це йдеться у Telegram-каналі міністра цифрової трансформації.

"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія та техпаспорт у додатку "Дія". Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії до України ми виключили деякі реєстри для безпеки", – пише Федоров.

Наразі Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює. Техпаспорт та посвідчення завантажаться у "Дія" автоматично після авторизації.

Реклама

ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз пришвидшить надання необхідної підтримки Україні. Про це повідомляє Жозеп Борель у Twitter.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні", – заявив Боррель.

Мін'юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану


В умовах воєнного стану подати заявку на реєстрацію шлюбу та оформити його можна за день. Про це повідомила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, яку цитує пресслужба у Facebook.

"Мін'юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану. Подати заявку та офіційно оформити шлюб тепер можна за день", – сказала Коломієць.

За її словами, на сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі РАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому за певних умов шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів РАЦС. Наприклад, це можуть бути поліцейські і військові. Зокрема, це актуально для жінок та чоловіків, які несуть службу. Для них дали можливість одружитися дистанційно.

Як пояснила Коломієць, вони можуть звернутися до свого командира та подати заяву про те, що хочуть одружитися дистанційно.

Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обидва з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 12:00 15 квітня
1
Особовий склад 20000
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катери 8
Катери
12
Транспорт 1443
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

Герої не вмирають!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40444.94

Binance Coin (BNB)

415.92

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

111.92

Theta (THETA)

3.04

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.8

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти