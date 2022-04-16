Евакуація з гарячих точок "Дія" повернула техпаспорт, підтримка ЄС Україні та інші важливі події 16 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей у безпечні населені пункти, а в "Дії" знову можна завантажити посвідчення водія та техпаспорт

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює / Фото: колаж: "Сегодня"

Посол Франції повернувся до Києва

Посол Франції Етьєн де Понсен повернувся до Києва, через добу після того, як у Парижі оголосили про це рішення. Про це повідомляє BFMTV. Телеканал опублікував відео, як посол та співробітники посольства піднімають над будівлею прапор Франції поряд із прапором ЄС.

"Київ не підкорили – Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку та висловлювати солідарність", – зазначив Етьєн де Понсен.

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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 16 квітня

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України "Укрзалізниця" продовжує евакуацію населення. Тим самим компанія опублікувала графік евакуаційних потягів на сьогодні, 16 квітня.

Евакуаційні потяги:

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.;

11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород;

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро.

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"Дія" повернула техпаспорт та посвідчення водія в додаток

Посвідчення водія та техпаспорт знову можна завантажити в "Дія". Функція була тимчасово недоступна через безпеку. Про це йдеться у Telegram-каналі міністра цифрової трансформації.

"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія та техпаспорт у додатку "Дія". Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії до України ми виключили деякі реєстри для безпеки", – пише Федоров.

Наразі Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює. Техпаспорт та посвідчення завантажаться у "Дія" автоматично після авторизації.

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ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз пришвидшить надання необхідної підтримки Україні. Про це повідомляє Жозеп Борель у Twitter.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні", – заявив Боррель.

Мін'юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану



В умовах воєнного стану подати заявку на реєстрацію шлюбу та оформити його можна за день. Про це повідомила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, яку цитує пресслужба у Facebook.

"Мін'юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану. Подати заявку та офіційно оформити шлюб тепер можна за день", – сказала Коломієць.

За її словами, на сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі РАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому за певних умов шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів РАЦС. Наприклад, це можуть бути поліцейські і військові. Зокрема, це актуально для жінок та чоловіків, які несуть службу. Для них дали можливість одружитися дистанційно.

Як пояснила Коломієць, вони можуть звернутися до свого командира та подати заяву про те, що хочуть одружитися дистанційно.

Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обидва з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom.