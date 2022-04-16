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Эвакуация из горячих точек, "Дія" вернула техпаспорт, поддержка ЕС Украине и другие важные события 16 апреля

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16 апреля, 06:19
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"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей в безопасные населенные пункты, а в "Дії" снова можно загрпузить водительское удостоверение и техпаспорт
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает /Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает /Фото: коллаж: "Сегодня"

Посол Франции вернулся в Киев

Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев, через сутки после того, как в Париже объявили об этом решении. Об этом сообщает BFMTV. Телеканал опубликовал видео, как посол и сотрудники посольства поднимают над зданием флаг Франции рядом со флагом ЕС.

"Киев не покорили – Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность", – отметил Этьен де Понсен.

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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 16 апреля

С начала полномасштабного вторжения Poссии на территорию Украины Укрзализныця продолжает эвакуацию населения. Тем самым компания опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 16 апреля.

Эвакуационные поезда:

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.;
11:30 – 230/229 Харьков-Пас. – Ужгород;
22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород;
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
23:30 – 233/234 Чоп – Днепр.

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"Дія" вернула техпаспорт и водительское удостоверение в приложение

Водительское удостоверение и техпаспорт снова можно загрузить в "Дія". Функция была временно недоступна ввиду безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале министра цифровой трансформации.

"Теперь вы снова можете показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении действие. Мы возобновили такую возможность. Ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украине мы выключили некоторые реестры для безопасности", – пишет Федоров.

Сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД снова работает. Техпаспорт и удостоверение загрузятся в "Дія" автоматически после авторизации.

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ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ускорит оказание необходимой поддержки Украине. Об этом сообщает Жозеп Боррель в Twitter.

Он сообщил, что поговорил о последних военных событиях в Украине с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"ЕС находится в тесном контакте с государствами-членами, чтобы ускорить оказание необходимой поддержки Украине", – заявил Боррель.

Минюст упростил регистрацию брака в условиях военного положения


В условиях военного положения подать заявку на регистрацию брака и оформить его можно за день. Об этом сообщила замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец, которую цитирует пресс-служба в Фейсбуке.

"Минюст упростил регистрацию брака в условиях военного положения. Подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день", – сказала Коломиец.

По ее словам, на сегодняшний день регистрация брака может происходить в любом органе РАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. При этом в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов РАГС. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно.

Как объяснила Коломиец, они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно.

Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в военной части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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