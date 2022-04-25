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Евакуація з гарячих точок, обмеження на ввезення легкових автівок в Україну та інші важливі події 25 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 06:00
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"Укрзалізниця" продовжить евакуацію українців, а легкові автомобілі, які ввозяться в нашу країну для особистих потреб, оформлятимуть лише на семи пунктах пропуску
Важливі події 25 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
Важливі події 25 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 25 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок. Люди зможуть доїхати до безпечних населених пунктів потягами. Крім того, від сьогодні обмежують ввезення легкових автомобілів для особистих потреб.

"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних потягів на 25 квітня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У понеділок, 25 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України — з Покровська та Харкова.

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Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

В Україні обмежують ввезення легкових автівок для особистих потреб

З 25 квітня легкові автомобілі, які ввозяться до України для особистих потреб, оформлятимуться лише на семи пунктах пропуску.

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Як повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, на пунктах пропуску з боку ЄС стоять величезні черги. Це сталося після запровадження пільгового режиму ввезення авто в Україну, що спричинило зростання імпорту легкових автівок.

"Законодавство Євросоюзу не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому проблему вирішуватимемо на пунктах пропуску з української сторони", – підкреслив Найєм.

Розмитнити авто для власних потреб з країн ЄС за нульового мита можна буде на наступних пунктах пропуску:

  • на польському кордоні: "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";
  • на словацькому кордоні: "М. Березний";
  • на угорському кордоні: "Давінкове", "Косіно".

В Україні стартує мовний проєкт "Єдині"

У понеділок, 25 квітня, в Україні стартує мовний проєкт "Єдині", який спрямований на підтримку тих, хто переходить на українську мову.

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"Сьогодні ми спостерігаємо величезну увагу до курсів вивчення української мови. Адже велика кількість українців із початку повномасштабної війни Росії проти України прийняли рішення про перехід на державну мову. За останній місяць мережа безоплатних курсів стала максимально розгалуженою", — зазначили у пресслужбі уповноваженого із захисту державної мови.

"Єдині" – це 28-денний курс підтримки, в межах якого його учасники отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, що допоможуть подолати мовний бар'єр; візьмуть участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті. Участь у проєкті безкоштовна.

У Донецькій області змінюється комендантська година

З 25 квітня у Донецькій області комендантська година діятиме від 20:00 до 5:00.

"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від завтра (від сьогодні, — ред.), 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00", — наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко закликав людей дотримуватися цих правил задля особистої та громадської безпеки.

З Ірпеня до Києва почнуть курсувати маршрутки

З 25 квітня планується відновити автобусне сполучення між Києвом та Ірпенем.

"Багато хто з вас просив запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися з перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів ущільнювати графіки. Отже, вже з 25 квітня поїдуть перші маршрутки на Київ і зі столиці до Ірпеня", — повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Як курсуватимуть маршрутки?

  • №379 Ірпінь (вул. Сковороди, житловий комплекс "Синергія") – Київ (станція метро Академмістечко) з 7:00 до 19:00 щогодини;
  • №392 Ірпінь – Київ, (тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – село Романівка – станція метро Академмістечко) з 7:00 до 19:00 щогодини;
  • №422 Буча – Київ через Ірпінь, тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня (Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – ст. м. Академмістечко. Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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