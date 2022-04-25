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Эвакуация из горячих точек, ограничения на ввоз легковых автомобилей в Украину и другие важные события 25 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 06:00
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"Укрзализныця" продолжит эвакуацию украинцев, а легковые автомобили, которые ввозятся в нашу страну для личных нужд, будут оформлять только на семи пунктах пропуска
Важные события 25 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
Важные события 25 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 25 апреля, в Украине продолжится эвакуация населения из горячих точек. Люди смогут доехать до безопасных населенных пунктов поездами. Кроме того, с сегодняшнего дня ограничивают ввоз легковых автомобилей для личных нужд.

"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 25 апреля

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В понедельник, 25 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины – из Покровска и Харькова.

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Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

В Украине ограничивают ввоз легковых автомобилей для личных нужд

С 25 апреля легковые автомобили, которые ввозят в Украину для личных нужд, будут оформляться только на семи пунктах пропуска.

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Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, на пунктах пропуска со стороны ЕС стоят огромные очереди. Это произошло после введения льготного режима ввоза авто в Украину, что повлекло за собой рост импорта легковых автомобилей.

"Законодательство Евросоюза не позволяет создавать отдельные полосы для гуманитарных грузов. Поэтому проблему будем решать на пунктах пропуска с украинской стороны", – подчеркнул Найем.

Растаможить авто для собственных нужд из стран ЕС при нулевой пошлине можно будет на следующих пунктах пропуска:

  • на польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";
  • на словацкой границе: "М. Березный";
  • на венгерской границе: "Довинное", "Косино".

В Украине стартует языковой проект "Единые"

В понедельник, 25 апреля, в Украине стартует языковой проект "Единые", который направлен на поддержку переходящих на украинский язык.

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"Сегодня мы наблюдаем огромное внимание к курсам изучения украинского языка. Ведь большое количество украинцев с начала полномасштабной войны России против Украины приняли решение о переходе на государственный язык. За последний месяц сеть бесплатных курсов стала максимально разветвленной", — отметили в пресс-службе уполномоченного по защите государственного языка.

"Единые" – это 28-дневный курс поддержки, в рамках которого его участники будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер; примут участие в вебинарах и разговорных клубах в своем городе. Участие в проекте бесплатное.

В Донецкой области меняется комендантский час

С 25 апреля в Донецкой области комендантский час будет действовать с 20:00 до 5:00.

"Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С завтрашнего дня (с сегодняшнего дня, — ред.), 25 апреля, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00", — отметил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кириленко призвал людей соблюдать эти правила ради личной и общественной безопасности.

Из Ирпеня в Киев начнут курсировать маршрутки

С 25 апреля планируется возобновить автобусное сообщение между Киевом и Ирпенем.

"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров. Итак, уже с 25 апреля поедут первые маршрутки на Киев и из столицы в Ирпень", — сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Как будут курсировать маршрутки?

  • №379 Ирпень (ул. Сковороды, жилой комплекс "Синергия") – Киев (станция метро Академгородок) с 7:00 до 19:00 каждый час;
  • №392 Ирпень – Киев, (временная схема маршрута – ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – село Романовка – станция метро Академгородок) с 7:00 до 19:00 ежечасно;
  • №422 Буча – Киев через Ирпень, временная схема движения – Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университетская – с. Романовка – ст. м. Академгородок. Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

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