Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Евакуація з гарячих точок, приїзд Ентоні Блінкена та інші важливі події 24 квітня

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей до безпечних населених пунктів, а Київ домовлятиметься зі США про додаткові поставки зброї
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а в Україну приїде Ентоні Блінкен. / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а в Україну приїде Ентоні Блінкен. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб допомогти українцям дістатися безпечних місць. В Україні продовжиться евакуація людей з гарячих точок. Вони зможуть вирушити поїздом до безпечних міст. Крім того, сьогодні в Україну прибудуть із візитом держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Міжнародні евакуаційні поїзди на 24 квітня

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щоденно.

Реклама

24 квітня поїзди до Польщі курсуватимуть за таким розкладом:

  • 08:30 715/716 Київ-Пас — Вінниця (11.25) — Хмельницький (13:21) — Тернопіль (15.00) — Пшемисль (19:37)
  • 19:13 67/68 Київ-Пас – (Ковель 04:52) – Варшава (13:53)

Рейси до Словаччини на 23 квітня 2022 року

  • 16: 50 961 Чоп-Кошице
  • 20: 06 963 Чоп-Кошице

Рейси до Угорщини на 23 квітня 2022 року

Реклама
  • 03: 28 32519 Чоп-Захонь
  • 05: 30 32539 Чоп-Захонь
  • 08: 22 32529 Чоп-Захонь
  • 10: 25 32517 Чоп-Захонь
  • 16: 12 32513 Чоп-Захонь
  • 20: 25 32523 Чоп-Захонь
  • 22: 29 32511 Чоп-Захонь

Рейси до Австрії на 23 квітня 2022 року

  • 14:07 749/750 Київ-Пас – Відень (11.21)

Усі країни ЄС, які межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Блінкен прибуде в Україну на Великдень – Зеленський

У неділю, 24 квітня, в Україну прибудуть із візитом держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Реклама

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.

Як відомо, США офіційно не анонсували цей візит. Проте Зеленський сказав, що візит не був секретом.

"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи відомо, завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч із міністром оборони та з державним секретарем паном Блінкеном", – сказав президент.

Він також висловив сподівання, що візит до України здійснить і президент США Джо Байден, "як тільки це дозволить безпеку".

На Великдень у восьми областях України оголосили штормове попередження

"У неділю, 24 квітня, у західних областях України очікуються пориви вітру та заморозки на ґрунті. "24 квітня вночі та вранці у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень на Закарпатті та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/ с", – йдеться у попередженні.

Через негоду I рівень небезпеки оголошений у таких областях:

  • Волинська
  • Рівненська
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Хмельницька
  • Закарпатська
  • Івано-Франківська
  • Чернівецька

Також, за даними Укргідрометцентру, 23-25 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 23 квітня
1
Особовий склад 21 600
Особовий склад
2
Літаки 177
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1543
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39602.42

Binance Coin (BNB)

403.53

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.22

Theta (THETA)

3.15

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти