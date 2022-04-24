Евакуація з гарячих точок, приїзд Ентоні Блінкена та інші важливі події 24 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей до безпечних населених пунктів, а Київ домовлятиметься зі США про додаткові поставки зброї

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а в Україну приїде Ентоні Блінкен. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб допомогти українцям дістатися безпечних місць. В Україні продовжиться евакуація людей з гарячих точок. Вони зможуть вирушити поїздом до безпечних міст. Крім того, сьогодні в Україну прибудуть із візитом держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Міжнародні евакуаційні поїзди на 24 квітня

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щоденно.

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24 квітня поїзди до Польщі курсуватимуть за таким розкладом:

08:30 715/716 Київ-Пас — Вінниця (11.25) — Хмельницький (13:21) — Тернопіль (15.00) — Пшемисль (19:37)

19:13 67/68 Київ-Пас – (Ковель 04:52) – Варшава (13:53)

Рейси до Словаччини на 23 квітня 2022 року

16: 50 961 Чоп-Кошице

20: 06 963 Чоп-Кошице

Рейси до Угорщини на 23 квітня 2022 року

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03: 28 32519 Чоп-Захонь

05: 30 32539 Чоп-Захонь

08: 22 32529 Чоп-Захонь

10: 25 32517 Чоп-Захонь

16: 12 32513 Чоп-Захонь

20: 25 32523 Чоп-Захонь

22: 29 32511 Чоп-Захонь

Рейси до Австрії на 23 квітня 2022 року

14:07 749/750 Київ-Пас – Відень (11.21)

Усі країни ЄС, які межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Блінкен прибуде в Україну на Великдень – Зеленський

У неділю, 24 квітня, в Україну прибудуть із візитом держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.

Як відомо, США офіційно не анонсували цей візит. Проте Зеленський сказав, що візит не був секретом.

"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи відомо, завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч із міністром оборони та з державним секретарем паном Блінкеном", – сказав президент.

Він також висловив сподівання, що візит до України здійснить і президент США Джо Байден, "як тільки це дозволить безпеку".

На Великдень у восьми областях України оголосили штормове попередження

"У неділю, 24 квітня, у західних областях України очікуються пориви вітру та заморозки на ґрунті. "24 квітня вночі та вранці у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень на Закарпатті та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/ с", – йдеться у попередженні.

Через негоду I рівень небезпеки оголошений у таких областях:

Волинська

Рівненська

Львівська

Тернопільська

Хмельницька

Закарпатська

Івано-Франківська

Чернівецька

Також, за даними Укргідрометцентру, 23-25 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.