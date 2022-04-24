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Эвакуация из горячих точек, приезд Энтони Блинкена и другие важные события 24 апреля

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24 апреля, 06:00
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"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей в безопасные населенные пункты, а Киев будет договариваться с США о дополнительных поставках оружия
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а в Украину приедет Энтони Блинкен. / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а в Украину приедет Энтони Блинкен. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест., в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, сегодня в Украину прибудут с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Международные эвакуационные поезда на 24 апреля

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

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24 апреля поезда в Польшу будут курсировать по такому расписанию:

  • 08: 30 715/716 Киев-Пас — Винница (11.25) — Хмельницкий (13: 21) — Тернополь (15.00) — Пшемысль ( 19: 37)
  • 19:13 67/68 Киев-Пас — (Ковель 04:52) — Варшава (13:53)

Рейсы в Словакию на 23 апреля 2022 года

  • 16: 50 961 Чоп-Кошице
  • 20: 06 963 Чоп-Кошице

Рейсы в Венгрию на 23 апреля 2022 года

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  • 03: 28 32519 Чоп-Захонь
  • 05: 30 32539 Чоп-Захонь
  • 08: 22 32529 Чоп-Захонь
  • 10: 25 32517 Чоп-Захонь
  • 16: 12 32513 Чоп-Захонь
  • 20: 25 32523 Чоп-Захонь
  • 22: 29 32511 Чоп-Захонь

Рейсы в Австрию на 23 апреля 2022 года

  • 14:07 749/750 Киев-Пас — Вена (11.21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Блинкен прибудет в Украину на Пасху – Зеленский

В воскресенье, 24 апреля, в Украине прибудут с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро.

Как известно, США официально не анонсировали этот визит. Однако Зеленский сказал, что визит не являлся секретом.

"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли, завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном", – сказал президент.

Он также выразил надежду, что визит в Украину совершит и президент США Джо Байден, "как только это позволит безопасность".

На Пасху в восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение

"В воскресенье, 24 апреля, в западных областях Украины ожидаются порывы ветра и заморозки на почве. "24 апреля ночью и утром в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем на Закарпатье и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в предупреждении.

Из-за непогоды I уровень опасности объявлен в таких областях:

  • Волынская
  • Ривненская
  • Львовская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Черновицкая

Также, по данным Укргидрометцентра, 23-25 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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