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Евакуація людей, матч "Легія" — "Динамо" у Варшаві, зустріч Лукашенка з Путіним та інші важливі події 12 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 06:00
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"Укрзалізниця" запустила евакуаційні потяги по Україні, у Варшаві відбудеться футбольний матч на підтримку України, а президенти Білорусі та РФ обговорять Україну
Важливі події 12 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 12 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги на 12 квітня. Вони відправлятимуться, зокрема, зі Львова та Покровська. У Варшаві сьогодні пройде благодійний футбольний матч "Легія" – "Динамо" з концертом. Крім цього, Лукашенко зустрінеться з Путіним та обговорять Україну.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 12 квітня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 12 квітня. Сьогодні відправиться 13 потягів.

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Покровськ

  • 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;
  • 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
  • 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

Львів

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  • 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;
  • 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

Інші

  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;
  • 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;
  • 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів;
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

У Варшаві пройде благодійний футбольний матч "Легія" – "Динамо" з концертом

12 квітня о 20:30 (СЕТ, 21:30 за Києвом) на стадіоні Stadion Legii у Варшаві відбудеться благодійний матч Match for peace #StopWarInUkraine між командами "Легія" з Польщі та українським "Динамо".

Це буде перший поєдинок з серії благодійних заходів, мета яких – збір коштів на підтримку України. Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли внаслідок вторгнення РФ на територію України.

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Окрім футбольного матчу, на глядачів чекає і концертна програма. На стадіоні виступатимуть зірки українського шоубізнесу:

  • The Hardkiss
  • Go_A
  • Тіна Кароль
  • DOROFEEVA

Квиток на гру коштує від 7 до 100 євро (від 220 до 3200 грн). Його можна придбати онлайн.

Лукашенко та Путін обговорять Україну

12 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко їде до свого колеги Володимира Путіна, щоб святкувати День космонавтики. Також не обійдеться й без діалогу про Україну.

Лідеру прилетять на космодром Східний та оцінять хід його будівництва. Він знаходиться на Далекому Сході в Амурській області. Після цього вони дадуть пресконференцію.

У Харкові відновлюють дистанційне навчання

12 квітня в Харкові відновляються дистанційне навчання для школярів.

"Я ухвалив рішення, що в Харкові буде відновлено навчальний процес. Наші діти мають закінчити навчальний рік. Ви знаєте мою позицію: я завжди був проти дистанційного навчання, але з огляду на те, що в Україні триває війна, навчання відбуватиметься дистанційно", — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Міський голова пообіцяв, що навчання буде організовано максимально безпечно і для дітей, і для вчителів.

"Для цього ми залучимо електронні освітні платформи та комунікаційні онлайн-сервіси. Розклад уроків та їх проведення матиме гнучкий характер", — сказав Терехов.

В Ірпені посилять комендантську годину

В Ірпені оголосили посилену комендантську годину – з 06:00 12-го квітня до 09:00 15 квітня. За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, в'їзд у місто буде заборонений.

"Виняток – правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком. Всім іншим заїжджати не можна. Хочу, щоб поставилися до цього з розумінням", – сказав Маркушин.

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