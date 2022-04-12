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Эвакуация людей, матч "Легия" — "Динамо" в Варшаве, встреча Лукашенко с Путиным и другие важные события 12 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 06:00
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"Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда по Украине, в Варшаве состоится футбольный матч в поддержку Украины, а президенты Беларуси и РФ обсудят Украину
Важные события 12 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 12 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 12 апреля. Они будут отправляться, в частности, из Львова и Покровска. В Варшаве сегодня пройдет благотворительный футбольный матч "Легия" – "Динамо" с концертом. Кроме того, Лукашенко встретится с Путиным и обсудят Украину.

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 12 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 12 апреля. Сегодня отправится 13 поездов.

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

  • 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;
  • 14:00 – 241/242 Покровск – Львов;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
  • 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

Львов

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  • 14:00 – 241/242 Львов – Днепр;
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Другие

  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас;
  • 08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр;
  • 11:20 – 274/273 Славянск – Львов;
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;
  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
  • 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пас;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

В Варшаве пройдет благотворительный футбольный матч "Легия" – "Динамо" с концертом

12 апреля в 20:30 (СЭТ, 21:30 по Киеву) на стадионе Stadion Legii в Варшаве состоится благотворительный матч Match for peace #StopWarInUkraine между командами "Легия" из Польши и украинским "Динамо".

Это будет первый поединок серии благотворительных мероприятий, цель которых – сбор средств на поддержку Украины. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на решение наиболее крупных гуманитарных проблем, возникших вследствие вторжения РФ на территорию Украины.

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Кроме футбольного матча, зрителей ждет и концертная программа. На стадионе выступят звезды украинского шоу-бизнеса:

  • The Hardkiss
  • Go_A
  • Тина Король
  • DOROFEEVA

Билет на игру стоит от 7 до 100 евро (от 220 до 3200 грн). Его можно купить онлайн.

Лукашенко и Путин обсудят Украину

12 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко едет к своему коллеге Владимир Путин, чтобы праздновать День космонавтики. Также не обойдется без диалога об Украине.

Лидеру прилетят на космодром Восточный и оценят ход его строительства. Он находится на Дальнем Востоке в Амурской области. После этого они дадут пресс-конференцию.

В Харькове возобновляют дистанционное обучение

12 апреля в Харькове возобновляется дистанционное обучение для школьников.

"Я принял решение, что в Харькове будет возобновлен учебный процесс. Наши дети должны закончить учебный год. Вы знаете мою позицию: я всегда был против дистанционного обучения, но учитывая, что в Украине идет война, обучение будет проходить дистанционно", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр пообещал, что обучение будет организовано максимально безопасно и для детей, и для учителей.

"Для этого мы привлечем электронные образовательные платформы и коммуникационные онлайн-сервисы. Расписание уроков и их проведение будет иметь гибкий характер", — сказал Терехов.

В Ирпене усилят комендантский час

В Ирпене объявили усиленный комендантский час – с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля. По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, въезд в город будет запрещен.

"Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку. Всем остальным заезжать нельзя. Хочу, чтобы отнеслись к этому с пониманием", – сказал Маркушин.

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