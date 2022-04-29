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Евакуація потягами, благодійний показ фільмів про Маріуполь та інші важливі події 29 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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29 квітня, 06:00
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"Укрзалізниця" продовжить евакуювати українців з гарячих точок, а у Львові організують благодійний показ короткометражок
Важливі події 29 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 29 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 29 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення. "Укрзалізниця" призначила 5 потягів, яку курсуватимуть, зокрема, із Запоріжжя та Покровська. Крім того, у Львові пройде благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!"

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 29 квітня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги, щоб вивезти українців з гарячих точок. На 29 квітня призначено 5 потягів.

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Залізничники вивозитимуть людей, зокрема, із Запоріжжя та Покровська.

Графік потягів:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

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У Львові організують благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!"

У п'ятницю, 29 квітня, у львівському Палаці Хоткевича відбудеться благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!". Вхід – за вільний внесок.

Перегляд розпочнеться о 18:30. Організатор – кіноклуб Lviv Film Commission. Виручені гроші передадуть маріупольцям, які врятувалися із блокади.

"Маріуполь, я люблю тебе" – це збірка короткометражних фільмів маріупольців у 2017-2021 роках. Це історії повсякденного життя, мрій та стосунків.

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"Режисер Петро Армяновський, уродженець Донецька, розмовляє з маріупольцями у пошуках міста, яке він пам’ятає з дитинства. "Ма" Марії Стоянової — це діалог матері та дочки, знятий за допомогою аматорських телефонних кадрів перед обличчям війни. "Територія порожніх вікон" та "Діорама" уродженки Маріуполя Зої Лактіонової досліджують, як війна змінила обличчя міста", — повідомили на Facebook-сторінці Палацу Хоткевича.

Кінопоказ відбувається завдяки українській онлайн-платформі Takflix. Для перегляду короткометражок потрібно зареєструватися.

"Укрпошта" відкриває відділення у Бучі та Бородянці

29 квітня "Укрпошта" відкриє відділення у Бучі та Бородянці.

"Завтра (29 квітня. — Ред.) буде приємний день: ми відкриваємо наші відділення у Бучі та Бородянці", — написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що продовжує вести переговори з метою продовження роботи "Укрпошти" на тимчасово окупованих територіях, щоб українці, які перебувають там, могли отримувати від України пенсії та придбати продукти.

У межах Київського безпекового форуму пройде онлайн-дискусія щодо консолідації світової підтримки України

У п’ятницю, 29 квітня, Київський безпековий форум організує експертну дискусію в межах воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвяченого обороні держави від агресії РФ та консолідації світової підтримки України.

У центрі уваги дві теми: посилення міжнародних санкцій проти Росії та підготовка плану економічної відбудови України

Серед питань, які обговорюватимуться:

  • наскільки ефективно діє міжнародний санкційний режим проти Росії? Як обмежити та підірвати агресивний потенціал режиму Путіна? Що чекає Росію?
  • що необхідно для повного енергетичного ембарго проти Росії?
  • які пріоритети відновлення України? Як реалізувати план відбудови для України? Як бачимо наше майбутнє?

Узяти участь у дискусії зголосилися:

  • Майкл Макфол, посол США в Росії у 2011-14 роках, директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету;
  • Наталя Яресько, міністр фінансів України у 2014-16 роках;
  • Андрій Коболєв, голова правління НАК Нафтогаз України у 2014-21 роках;
  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму;
  • Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

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