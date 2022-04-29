Евакуація потягами, благодійний показ фільмів про Маріуполь та інші важливі події 29 квітня

"Укрзалізниця" продовжить евакуювати українців з гарячих точок, а у Львові організують благодійний показ короткометражок

Важливі події 29 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 29 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення. "Укрзалізниця" призначила 5 потягів, яку курсуватимуть, зокрема, із Запоріжжя та Покровська. Крім того, у Львові пройде благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!"

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 29 квітня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги, щоб вивезти українців з гарячих точок. На 29 квітня призначено 5 потягів.

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Залізничники вивозитимуть людей, зокрема, із Запоріжжя та Покровська.

Графік потягів:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

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У Львові організують благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!"

У п'ятницю, 29 квітня, у львівському Палаці Хоткевича відбудеться благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!". Вхід – за вільний внесок.

Перегляд розпочнеться о 18:30. Організатор – кіноклуб Lviv Film Commission. Виручені гроші передадуть маріупольцям, які врятувалися із блокади.

"Маріуполь, я люблю тебе" – це збірка короткометражних фільмів маріупольців у 2017-2021 роках. Це історії повсякденного життя, мрій та стосунків.

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"Режисер Петро Армяновський, уродженець Донецька, розмовляє з маріупольцями у пошуках міста, яке він пам’ятає з дитинства. "Ма" Марії Стоянової — це діалог матері та дочки, знятий за допомогою аматорських телефонних кадрів перед обличчям війни. "Територія порожніх вікон" та "Діорама" уродженки Маріуполя Зої Лактіонової досліджують, як війна змінила обличчя міста", — повідомили на Facebook-сторінці Палацу Хоткевича.

Кінопоказ відбувається завдяки українській онлайн-платформі Takflix. Для перегляду короткометражок потрібно зареєструватися.

"Укрпошта" відкриває відділення у Бучі та Бородянці

29 квітня "Укрпошта" відкриє відділення у Бучі та Бородянці.

"Завтра (29 квітня. — Ред.) буде приємний день: ми відкриваємо наші відділення у Бучі та Бородянці", — написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що продовжує вести переговори з метою продовження роботи "Укрпошти" на тимчасово окупованих територіях, щоб українці, які перебувають там, могли отримувати від України пенсії та придбати продукти.

У межах Київського безпекового форуму пройде онлайн-дискусія щодо консолідації світової підтримки України

У п’ятницю, 29 квітня, Київський безпековий форум організує експертну дискусію в межах воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвяченого обороні держави від агресії РФ та консолідації світової підтримки України.

У центрі уваги дві теми: посилення міжнародних санкцій проти Росії та підготовка плану економічної відбудови України

Серед питань, які обговорюватимуться:

наскільки ефективно діє міжнародний санкційний режим проти Росії? Як обмежити та підірвати агресивний потенціал режиму Путіна? Що чекає Росію?

що необхідно для повного енергетичного ембарго проти Росії?

які пріоритети відновлення України? Як реалізувати план відбудови для України? Як бачимо наше майбутнє?

Узяти участь у дискусії зголосилися: