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Эвакуация населения поездами, благотворительный показ фильмов о Мариуполе и другие важные события 29 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 06:00
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"Укрзализныця" продолжит эвакуировать украинцев из горячих точек, а во Львове организуют благотворительный показ короткометражек
Важные события 29 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 29 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 29 апреля, в Украине продолжится эвакуация населения. "Укрзализныця" назначила 5 поездов, которые будут курсировать, в частности, из Запорожья и Покровска. Кроме того, во Львове пройдет благотворительный показ короткометражек "Мариуполь, я тебя люблю!".

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 29 апреля

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда, чтобы вывезти украинцев из горячих точек. На 29 апреля назначено 5 поездов.

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Железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья и Покровска.

График поездов:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

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Во Львове организуют благотворительный показ короткометражек "Мариуполь, я тебя люблю!"

В пятницу, 29 апреля, во львовском Дворце Хоткевича состоится благотворительный показ короткометражек "Мариуполь, я люблю тебя!". Вход – за свободный взнос.

Просмотр начнется в 18:30. Организатор – киноклуб Lviv Film Commission. Вырученные деньги передадут спасшимся из блокады мариупольцам.

"Мариуполь, я люблю тебя" — это сборник короткометражных фильмов мариупольцев в 2017-2021 годах. Это истории повседневной жизни, мечтаний и отношений.

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"Режиссер Петр Армяновский, уроженец Донецка, разговаривает с мариупольцами в поисках города, который он помнит с детства. "Ма" Марии Стояновой — это диалог матери и дочери, снятый с помощью любительских телефонных кадров перед лицом войны. "Территория пустых окон" и "Диорама" уроженцы Мариуполя Зои Лактионовой исследуют, как война изменила лицо города", — сообщили на Facebook-странице Дворца Хоткевича.

Кинопоказ проходит благодаря украинской онлайн-платформе Takflix. Для просмотра короткометражек нужно зарегистрироваться.

"Укрпочта" открывает отделения в Буче и Бородянке

29 апреля "Укрпочта" откроет отделения в Буче и Бородянке.

"Завтра (29 апреля — ред.) будет приятный день: мы открываем наши отделения в Буче и Бородянке", — написал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что продолжает вести переговоры с целью продолжения работы "Укрпочты" на временно оккупированных территориях, чтобы находящиеся там украинцы могли получать от Украины пенсии и приобрести продукты.

В рамках Киевского форума безопасности пройдет онлайн-дискуссия по консолидации мировой поддержки Украины

В пятницу, 29 апреля, Киевский форум безопасности организует экспертную дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященного обороне государства от агрессии РФ и консолидации мировой поддержки Украины.

В центре внимания две темы: усиление международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины

Среди вопросов, которые будут обсуждаться:

  • насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?
  • что нужно для полного энергетического эмбарго против России?
  • какие приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?

Принять участие в дискуссии вызвались:

  • Майкл Макфол, посол США в России в 2011-14 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета;
  • Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014-16 годах;
  • Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-21 годах;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума безопасности;
  • Данило Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.

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Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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