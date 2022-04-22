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Евакуація населення з гарячих точок, представлення України на фестивалі у Парижі та інші важливі події 22 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 06:00
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"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців, а у Парижі Україну представлять на книжковому фестивалі
Важливі події 22 квітня/Фото: "Укрзалізниця", Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Важливі події 22 квітня/Фото: "Укрзалізниця", Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 22 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення, зокрема, з гарячих точок. Потяги відправлятимуться із Запоріжжя, Львова, Покровська, Чопа, Ужгорода, Харкова та Одеси. Крім того, сьогодні Україна буде представлена на Паризькому книжковому фестивалі, який триватиме до 24 квітня.

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 22 квітня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У п'ятницю, 22 квітня, вони курсуватимуть з гарячих точок України.

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Залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 4:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Україна буде представлена на Паризькому книжковому фестивалі

У Парижі 22-24 квітня відбудеться Festival du Livre de Paris — найбільший книжковий фестиваль, орієнтований на французьких читачів, де представлятимуть видання, що вийшли друком у Франції, серед інших — переклади іноземної літератури, зокрема й української.

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"На основній локації фестивалю буде представлено Український стенд зі слоганом "Україна – серце Європи, що б’ється", де покажуть книжки, які розповідають про сучасну українську культуру. Культуру, яка відновилася в роки незалежності, але яка сьогодні перебуває під загрозою. На Українському стенді читачі побачать видання українських авторів останніх років — наприклад, твори "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича, "В Ізоляції" Станіслава Асеєва, "Понаїхали" Артема Чапая; сучасну драматургію (Наталія Ворожбит "Погані дороги"), твори українських класиків у перекладі, книжки для дітей", — йдеться в повідомленні Українського інституту книги.

Крім того, на стенді можна буде погортати книжку "Україна. Їжа та історія" французькою і відкрити для себе історію, культуру та звичаї України через її гастрономічні традиції. Публікацією займалося одне з найбільших видавництв Франції Éditions de La Martinière Cuisine.

Міносвіти запрошує школярів на онлайн-урок фізкультури

Сьогодні відбудеться онлайн-урок фізкультури за участю зірок у межах проєкту для школярів "Перемагаємо разом".

"У програмі уроку: fun up руханка від засновника руху "Джуніор" Олександра Педана; запальні вправи від найкращої вчительки фізкультури Junior 2021 за версією Global Teacher Prize Ukraine Оксани Юрків із Тернопільщини; цікаві активності від вчительки фізкультури, методистки Марії Глоби з Черкас", — повідомили в Міносвіти.

Початок уроку — об 11:00 22 квітня. Трансляція відбудеться на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.

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У Києві закриють одну зі станцій метро

У п'ятницю, 22 квітня, у Києві станція метро "Золоті ворота" буде зачинена на вхід та вихід. Це пов'язано з підготовкою благодійного концерту гурту "Океан Ельзи".

Так, 22 квітня пересадка на станцію "Театральна" не працюватиме. Рух потягів "зеленою лінією" відбуватиметься між станціями "Сирець" – "Лук’янівська" та між станціями "Червоний хутір" – "Палац спорту".

Працюватиме один пересадний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого". На інших лініях рух поїздів залишається без змін.

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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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