Эвакуация населения с горячих точек, представление Украины на фестивале в Париже и другие важные события 22 апреля

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев, а в Париже Украину представят на книжном фестивале

Важные события 22 апреля/Фото: "Укрзализныця", Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 22 апреля, в Украине продолжится эвакуация населения, в частности, с горячих точек. Поезда будут отправляться из Запорожья, Львова, Покровска, Чопа, Ужгорода, Харькова и Одессы. Кроме того, сегодня Украина будет представлена на Парижском книжном фестивале, который продлится до 24 апреля.

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 22 апреля

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В пятницу, 22 апреля, они будут курсировать с горячих точек Украины.

Реклама

Железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

Украина будет представлена на Парижском книжном фестивале

В Париже 22-24 апреля состоится Festival du Livre de Paris — самый большой книжный фестиваль, ориентированный на французских читателей, где будут представлять издания, вышедшие во Франции, среди прочих — переводы иностранной литературы, в том числе и украинской.

Реклама

"На основной локации фестиваля будет представлен Украинский стенд со слоганом "Украина – сердце Европы бьется", где покажут книги, которые рассказывают о современной украинской культуре. Культуру, которая восстановилась в годы независимости, но которая сегодня находится под угрозой. На украинском стенде читатели увидят издания украинских авторов последних лет — например, произведения "Лексикон интимных городов" Юрия Андруховича, "В изоляции" Станислава Асеева, "Понаехали" Артема Чапая; современную драматургию (Наталья Ворожбит "Плохие дороги"), произведения украинских классиков в переводе, книжки для детей", — говорится в сообщении Украинского института книги.

Кроме того, на стенде можно будет полистать книгу "Украина. Еда и история" на французском и открыть для себя историю, культуру и обычаи Украины из-за ее гастрономических традиций. Публикацией занималось одно из величайших издательств Франции Éditions de La Martinière Cuisine.

Минобразования приглашает школьников на онлайн-урок физкультуры

Сегодня состоится онлайн-урок физкультуры с участием звезд в рамках проекта для школьников "Побеждаем вместе".

"В программе урока: fun up зарядка от основателя движения "Джуниор" Александра Педана; воспалительные упражнения от лучшей учительницы физкультуры Junior 2021 по версии Global Teacher Prize Ukraine Оксаны Юрка с Тернопольской области; интересные активности от учительницы физкультуры, методистки Марии Глобы из Черкасс", — сообщили в Минобразования.

Начало урока – в 11:00 22 апреля. Трансляция состоится на Facebook-странице Министерства образования и науки Украины.

Реклама

В Киеве закроют одну из станций метро

В пятницу, 22 апреля, в Киеве станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Это связано с подготовкой благотворительного концерта группы "Океан Эльзы".

Так, 22 апреля пересадка на станцию "Театральная" не будет работать. Движение поездов по "зеленой линии" будет происходить между станциями "Сырец" – "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" – "Дворец спорта".

Работать будет один пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого". На других линиях движение поездов остается без изменений.