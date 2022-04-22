Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Эвакуация населения с горячих точек, представление Украины на фестивале в Париже и другие важные события 22 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев, а в Париже Украину представят на книжном фестивале
Важные события 22 апреля/Фото: "Укрзализныця", Pixabay, коллаж: "Сегодня"
Важные события 22 апреля/Фото: "Укрзализныця", Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 22 апреля, в Украине продолжится эвакуация населения, в частности, с горячих точек. Поезда будут отправляться из Запорожья, Львова, Покровска, Чопа, Ужгорода, Харькова и Одессы. Кроме того, сегодня Украина будет представлена на Парижском книжном фестивале, который продлится до 24 апреля.

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 22 апреля

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В пятницу, 22 апреля, они будут курсировать с горячих точек Украины.

Реклама

Железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

Украина будет представлена на Парижском книжном фестивале

В Париже 22-24 апреля состоится Festival du Livre de Paris — самый большой книжный фестиваль, ориентированный на французских читателей, где будут представлять издания, вышедшие во Франции, среди прочих — переводы иностранной литературы, в том числе и украинской.

Реклама

"На основной локации фестиваля будет представлен Украинский стенд со слоганом "Украина – сердце Европы бьется", где покажут книги, которые рассказывают о современной украинской культуре. Культуру, которая восстановилась в годы независимости, но которая сегодня находится под угрозой. На украинском стенде читатели увидят издания украинских авторов последних лет — например, произведения "Лексикон интимных городов" Юрия Андруховича, "В изоляции" Станислава Асеева, "Понаехали" Артема Чапая; современную драматургию (Наталья Ворожбит "Плохие дороги"), произведения украинских классиков в переводе, книжки для детей", — говорится в сообщении Украинского института книги.

Кроме того, на стенде можно будет полистать книгу "Украина. Еда и история" на французском и открыть для себя историю, культуру и обычаи Украины из-за ее гастрономических традиций. Публикацией занималось одно из величайших издательств Франции Éditions de La Martinière Cuisine.

Минобразования приглашает школьников на онлайн-урок физкультуры

Сегодня состоится онлайн-урок физкультуры с участием звезд в рамках проекта для школьников "Побеждаем вместе".

"В программе урока: fun up зарядка от основателя движения "Джуниор" Александра Педана; воспалительные упражнения от лучшей учительницы физкультуры Junior 2021 по версии Global Teacher Prize Ukraine Оксаны Юрка с Тернопольской области; интересные активности от учительницы физкультуры, методистки Марии Глобы из Черкасс", — сообщили в Минобразования.

Начало урока – в 11:00 22 апреля. Трансляция состоится на Facebook-странице Министерства образования и науки Украины.

Реклама

В Киеве закроют одну из станций метро

В пятницу, 22 апреля, в Киеве станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Это связано с подготовкой благотворительного концерта группы "Океан Эльзы".

Так, 22 апреля пересадка на станцию "Театральная" не будет работать. Движение поездов по "зеленой линии" будет происходить между станциями "Сырец" – "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" – "Дворец спорта".

Работать будет один пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого". На других линиях движение поездов остается без изменений.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 21 апреля
1
Личный состав 21 000
Личный состав
2
Самолеты 172
Самолеты
3
Вертолеты 151
Вертолеты
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артиллерия 393
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1508
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40502.77

Binance Coin (BNB)

409.27

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.34

Theta (THETA)

3.23

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять