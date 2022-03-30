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Евакуація з гарячих точок, розчищення Ірпіня, реєстрація для переселенців у "Дії" та інші важливі події 30 березня

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30 березня, 06:00
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"Укрзалізниця" продовжує евакуйовувати людей в безпечні населені пункти, а у "Дії" стартує реєстрація для переселенців
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів, а в "Дії" від сьогодні можна зареєструватися переселенцям/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів, а в "Дії" від сьогодні можна зареєструватися переселенцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

30 березня в Україні продовжуватиметься евакуація людей із гарячих точок. Вони матимуть змогу відправитись потягом у безпечні міста. Крім того, сьогодні для переселенців в Україні запрацює реєстрація через портал "Дія".

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – рейси на 30 березня

"Укрзалізниця" опублікувала новий графік евакуаційних потягів у безпечні населені пункти на 30 березня. Рейси є як по Україні, так і міжнародні.

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Евакуаційні рейси на 30 березня:

Краматорськ:

  • 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів

Інші:

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  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні рейси на 30 березня:

Польща:

  • 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль
  • 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм

Словаччина:

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  • 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехія:

  • 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін

Румунія:

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень

Для переселенців в Україні запрацює реєстрація через "Дію"

З 30 березня в Україні внутрішні переселенці, які залишили свої домівки через воєнні дії, отримають можливість реєструватися через портал "Дія".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував три програми для допомоги внутрішнім переселенцям:

  • мінімальну грошову щомісячну допомогу в розмірі 2 тис. грн та виплати по 3 тис. грн на кожну дитину;
  • програму працевлаштування;
  • компенсації за комунальні платежі сім’ям, які приймають у себе вдома переселенців.

Крім того, у додатку "Дія" з'явилася можливість подати заявку на відшкодування втраченого майна внаслідок війни Росії проти України.

В Ірпені почнуть шукати зниклих та евакуювати поранених

Мер Ірпеня Володимир Карпюк заявив, що з 30 березня в місті почнуть шукати зниклих внаслідок війни. Крім того, будуть евакуйовувати поранених з міста та ховати померлих.

"Всі заявки щодо Ірпеня прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Водночас дуже прошу самостійно не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!", — повідомив Карпюк.

У Запоріжжі та Запорізькому районі відновлюється дистанційне навчання

З 30 березня в освітніх закладах Запоріжжя та в громадах Запорізького району відновлюють навчання у дистанційному форматі. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна.

Навчання буде здійснюватися за наявністю будь-яких доступних форм: синхронних та асинхронних.

Що стосується громад тимчасово окупованих територій, а саме Бердянського, Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів, там, згідно з наказом голови Запорізької ОВА, вимушені канікули продовжать до 1 травня.

Google запускає грантову програму для підтримки українських стартапів

Компанія Google запускає грантову програму для підтримки українських стартапів. Стартапи зможуть отримати до $100 000. Гроші можна отримати на умовах equity free (без продажу частки бізнесу).

Грантова програма від Google почне працювати з 30 березня. Податися зможуть стартапи, які фізично залишилися в Україні та мають українську реєстрацію.

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