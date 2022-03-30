Евакуація з гарячих точок, розчищення Ірпіня, реєстрація для переселенців у "Дії" та інші важливі події 30 березня

30 березня в Україні продовжуватиметься евакуація людей із гарячих точок. Вони матимуть змогу відправитись потягом у безпечні міста. Крім того, сьогодні для переселенців в Україні запрацює реєстрація через портал "Дія".
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – рейси на 30 березня
"Укрзалізниця" опублікувала новий графік евакуаційних потягів у безпечні населені пункти на 30 березня. Рейси є як по Україні, так і міжнародні.
Евакуаційні рейси на 30 березня:
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Краматорськ:
- 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів
- 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Міжнародні рейси на 30 березня:
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Чехія:
- 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень
Для переселенців в Україні запрацює реєстрація через "Дію"
З 30 березня в Україні внутрішні переселенці, які залишили свої домівки через воєнні дії, отримають можливість реєструватися через портал "Дія".
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував три програми для допомоги внутрішнім переселенцям:
- мінімальну грошову щомісячну допомогу в розмірі 2 тис. грн та виплати по 3 тис. грн на кожну дитину;
- програму працевлаштування;
- компенсації за комунальні платежі сім’ям, які приймають у себе вдома переселенців.
Крім того, у додатку "Дія" з'явилася можливість подати заявку на відшкодування втраченого майна внаслідок війни Росії проти України.
В Ірпені почнуть шукати зниклих та евакуювати поранених
Мер Ірпеня Володимир Карпюк заявив, що з 30 березня в місті почнуть шукати зниклих внаслідок війни. Крім того, будуть евакуйовувати поранених з міста та ховати померлих.
"Всі заявки щодо Ірпеня прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Водночас дуже прошу самостійно не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!", — повідомив Карпюк.
У Запоріжжі та Запорізькому районі відновлюється дистанційне навчання
З 30 березня в освітніх закладах Запоріжжя та в громадах Запорізького району відновлюють навчання у дистанційному форматі. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна.
Навчання буде здійснюватися за наявністю будь-яких доступних форм: синхронних та асинхронних.
Що стосується громад тимчасово окупованих територій, а саме Бердянського, Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів, там, згідно з наказом голови Запорізької ОВА, вимушені канікули продовжать до 1 травня.
Google запускає грантову програму для підтримки українських стартапів
Компанія Google запускає грантову програму для підтримки українських стартапів. Стартапи зможуть отримати до $100 000. Гроші можна отримати на умовах equity free (без продажу частки бізнесу).
Грантова програма від Google почне працювати з 30 березня. Податися зможуть стартапи, які фізично залишилися в Україні та мають українську реєстрацію.