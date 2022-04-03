Евакуація українців, розмінування Київської області та інші важливі події 3 квітня

Важливі події 3 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У неділю, 3 квітня, в Україні продовжать евакуацію мирного населення з гарячих точок. Люди можуть виїхати в безпечні населені пункти. Також сьогодні російські окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська. Крім того, на Закарпатті відновлять продаж алкоголю, а в Київській області запровадять комендантську годину для розмінування населених пунктів.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

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Краматорськ:

13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;

16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.

Інші:

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14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Окупанти пообіцяли евакуацію іноземців з Маріуполя

Міноборони Російської федерації повідомило, що окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.

Як зазначають росЗМІ, президент Росії Володимир Путін на прохання президента Туреччини Таїпа Ердогана ухвалив рішення про евакуацію іноземців.

"Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00:00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання "режиму тиші" на маршруті руху", — пишуть ЗМІ окупантів.

У Київській області вводять комендантську годину

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування знадобиться не менше 10 днів. Повертатися в населені пункти ще зарано.

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За його словами по всіх звільнених від окупантів населених пунктах з неділі, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування. Після цього процес оновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер.