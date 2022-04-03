Евакуація українців, розмінування Київської області та інші важливі події 3 квітня

У неділю, 3 квітня, в Україні продовжать евакуацію мирного населення з гарячих точок. Люди можуть виїхати в безпечні населені пункти. Також сьогодні російські окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська. Крім того, на Закарпатті відновлять продаж алкоголю, а в Київській області запровадять комендантську годину для розмінування населених пунктів.
"Укрзалізниця" опублікувала евакуаційні рейси на 3 квітня
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
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Краматорськ:
- 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.
Інші:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
Окупанти пообіцяли евакуацію іноземців з Маріуполя
Міноборони Російської федерації повідомило, що окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.
Як зазначають росЗМІ, президент Росії Володимир Путін на прохання президента Туреччини Таїпа Ердогана ухвалив рішення про евакуацію іноземців.
"Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00:00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання "режиму тиші" на маршруті руху", — пишуть ЗМІ окупантів.
У Київській області вводять комендантську годину
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування знадобиться не менше 10 днів. Повертатися в населені пункти ще зарано.
За його словами по всіх звільнених від окупантів населених пунктах з неділі, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування. Після цього процес оновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер.
Крім того, він порадив всім жителям Київської області, які залишили свої будинки, не поспішати повертатися. Спочатку співробітники ДСНС спільно з поліцією повинні закінчити перевірку населених пунктів на боєприпаси.
На Закарпатті відновлюють продаж алкоголю
З 3 квітня в Закарпатській області відновлюють продаж алкогольних напоїв. Заборонений алкоголь буде лише для правоохоронних органів, військових Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони.
Рада оборони області дозволили:
- у період з 8:00 до 20:00 – продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина;
- у період з 8:00 до 18:00 – роздрібну торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, з обмеженням продажу однієї пляшки одній особі.
Крім того, дозвіл поширюється на ресторани.
З Бердянська до Запоріжжя евакуюють понад 500 осіб
3 квітня з Бердянська до Запоріжжя відправиться колона з 10 великих евакуаційних автобусів. Планується вивезти понад 500 осіб.
"Інформація про евакуацію підтверджується! 3 квітня з 6:00 на кільці в с.Азовське буде формуватися колона для посадки на евакуаційні автобуси, які будуть їхати в м. Запоріжжя", – повідомили у виконкомі Бердянської міської ради.