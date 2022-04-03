Для розмінування Київської області знадобиться не менше 10 днів — глава ОВА

Повертатися в рідні домівки ще зарано

У Київській області зараз небезпечно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування знадобиться не менше 10 днів. Повертатися в населені пункти ще зарано.

Про це йдеться в його відеозверненні.

Реклама

Деталі

За його словами по всіх звільнених від окупантів населених пунктах з неділі, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування. Після цього процес оновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер.

Крім того, він порадив всім жителям Київської області, які залишили свої будинки, не поспішати повертатися. Спочатку співробітники ДСНС спільно з поліцією повинні закінчити перевірку населених пунктів на боєприпаси.

Росіяни на Донбасі замінували трасу по маршруту евакуаційного автобуса

На маршруті евакуаційного автобуса в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

За його словами, трагедії вдалося уникнути. Евакуація проводилася з шести міст та сіл.

"Майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній. Росіяни зранку відкрили вогонь по Гірському, трохи пізніше – по старим районам Сєвєродонецька, Новодружеську та Привіллю. Не обійшлося без труднощів і в Лисичанську. На шляху евакуаційного автобуса опинилися міни. Росіяни скинули їх за допомоги безпілотника", – розповів Гайдай.

Врятував людей водій автобуса, який своєчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут.