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Евакуація українців, санкції ЄС проти РФ та інші важливі події 11 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 06:00
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"Укрзалізниця" продовжить евакуацію населення з гарячих точок, а Рада ЄС обговорить посилення санкцій проти Росії
Важливі події 11 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 11 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 11 квітня, в Україні продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Люди матимуть змогу виїхати з небезпечних населених пунктів потягами. Крім того, сьогодні Рада ЄС із закордонних справ збереться для обговорення санкцій проти Російської Федерації.

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів

Сьогодні в Україні продовжиться евакуація населення. "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 11 квітня.

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Покровськ

  • 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;
  • 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
  • 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

Львів

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  • 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;
  • 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

Інші

  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;
  • 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;
  • 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів;
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас.;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Рада ЄС із закордонних справ збереться на засідання

11 квітня Рада ЄС із закордонних справ збереться для обговорення посилення санкцій проти Росії за розв'язану війну в Україні.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, ЄС вже ввів повномасштабні санкції проти Росії. Однак необхідно зробити більше в енергетичному секторі, включаючи нафтовий.

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"У понеділок я скликаю Раду ЄС із закордонних справ для обговорення наступних кроків", — написав Боррель у Twitter.

Дипломат висловив упевненість у перемозі України у війні, яку розв'язала Росія. Він наголосив, що після цього країна стане ще сильнішою, а ЄС продовжить її підтримувати.

Канцлер Австрії відвідає Москву

Сьогодні канцлер Австрії Карл Нехаммер з робочим візитом відвідає Москву. У ході візиту він планує зустрітися з Володимиром Путіним. Як заявив канцлер, він хоче діяти як "будівельник мостів" і зробити все, що допоможе припинити війну в Україні.

Поїздка Нехаммера в Москву узгоджена з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Байден проведе віртуальну зустріч з прем'єр-міністром Індії

11 квітня президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорять війну Російської Федерації проти України, а також пом'якшення її наслідків для світових ринків.

Байден і Моді обговорять протидію кліматичній кризі, зміцнення світової економіки і підтримку вільного, відкритого, заснованого на правилах міжнародного порядку.

"Президент Байден продовжить наші тісні консультації про наслідки війни Росії проти України і пом'якшення її дестабілізуючого впливу на світові поставки продовольства і товарні ринки", — повідомили у Білому домі.

В Україні стартує освітня платформа "Вчитись просто"

Освітня платформа "Вчитись просто" розпочне свою діяльність 11 квітня. Нею зможуть скористатися насамперед ті учні, які не можуть долучитися до онлайн-навчання у своїх закладах освіти.

Реєстрація учнів відкрита за посиланням.

Відповіді на запитання батьки та учні можуть отримати за телефонами гарячої лінії департаменту освіти і науки Львівської ОВА: 0960143708, 0935473783.

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Гелікоптери
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ББМ
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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