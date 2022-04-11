Эвакуация украинцев, санкции ЕС против РФ и другие важные события 11 апреля

"Укрзализныця" продолжит эвакуацию населения с горячих точек, а Совет ЕС обсудит ужесточение санкций против России

Важные события 11 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 11 апреля, в Украине продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Люди смогут выехать из опасных населенных пунктов поездами. Кроме того, сегодня Совет ЕС по иностранным делам соберется для обсуждения санкций против Российской Федерации.

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов

Сегодня в Украине продолжится эвакуация населения. "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 11 апреля.

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;

14:00 – 241/242 Покровск – Львов;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.

Львов

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14:00 – 241/242 Львов – Днепр;

22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Другие

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас;

08:30 – 240/239 Тернополь – Днепр;

11:20 – 274/273 Славянск – Львов;

11:30 – 209/210 Харьков-Пас – Ивано-Франковск;

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;

21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пас;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Совет ЕС по иностранным делам соберется на заседание

11 апреля Совет ЕС по иностранным делам соберется для обсуждения ужесточение санкций против России за развязанную войну в Украине.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ЕС уже ввел полномасштабные санкции против России. Однако необходимо сделать большее в энергетическом секторе, включая нефтяной.

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"В понедельник я созываю Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов", — написал Боррель в Twitter.

Дипломат выразил уверенность в победе Украины в войне, которую развязала Россия. Он подчеркнул, что после этого страна станет еще сильнее, а ЕС продолжит ее поддерживать.

Канцлер Австрии посетит Москву

Сегодня Канцлер Австрии Карл Нехаммер с рабочим визитом посетит Москву. В ходе визита он намерен встретиться с Владимиром Путиным. Как заявил канцлер, он хочет действовать как "строитель мостов" и сделать все, что поможет прекратить войну в Украине.

Поездка Нехаммера в Москву согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Байден проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии

11 апреля президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудят войну Российской Федерации против Украины, а также смягчение ее последствий для мировых рынков.

Байден и Моди обсудят противодействие климатическому кризису, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка.

"Президент Байден продолжит наши тесные консультации о последствиях войны России против Украины и смягчении ее дестабилизирующего воздействия на мировые поставки продовольствия и товарные рынки", — сообщили в Белом доме.

В Украине стартует образовательная платформа "Учиться просто"

Образовательная платформа "Учиться просто" начнет свою деятельность 11 апреля. Ею смогут воспользоваться, прежде всего, те ученики, которые не могут присоединиться к онлайн-обучению в своих учебных заведениях.

Регистрация учащихся открыта за ссылкой.

Ответы на вопросы родители и учащиеся могут получить по телефонам горячей линии департамента образования и науки Львовской ОВА: 0960143708, 0935473783.