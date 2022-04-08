Евакуювати з Краматорська будуть комунальним транспортом

Жителів Краматорська після бомбардування вокзалу російськими військами евакуюватимуть за допомогою комунального транспорту. Про це розповів на брифінгу мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Переходимо в інший режим. Відвозитимемо людей, які доберуться до Краматорська, у безпечніші місця, звідки подаватимуться поїзди, це ще вирішується. Сьогодні починаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні. Залучатимемо всіх охочих", — сказав Гончаренко.
Краматорськ був хабом евакуації з Донецької та Луганської області до сьогоднішнього удару, і щодня шість-сім поїздів "Укрзалізниці" евакуювали близько восьми тисяч людей. Традиційно перше скупчення людей на вокзалі відбувалося з 10:00 по 11:00 ранку. На 90% це жінки, діти та люди похилого віку, розповів мер.
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Обстріл Краматорська
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- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
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- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.
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