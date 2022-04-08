Эвакуировать из Краматорска будут коммунальным транспортом

Жителей Краматорска после бомбежки вокзала российскими войсками будут эвакуировать при помощи коммунального транспорта. Об этом рассказал на брифинге мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Переходим в другой режим. Будем отвозить людей, которые доберутся до Краматорска, в более безопасные места, откуда будут подаваться поезда, это еще решается. Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей необходимо по состоянию на сегодняшний день. Будем привлекать всех желающих", – сказал Гончаренко.
Краматорск был хабом эвакуации из Донецкой и Луганской области до сегодняшнего удара, и каждый день шесть-семь поездов "Укрзализници" эвакуировали около восьми тысяч человек. Традиционно первое скопление людей на вокзале происходило с 10:00 до 11:00 утра. На 90% это женщины, дети и пожилые люди, рассказал мэр.
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Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
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- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".