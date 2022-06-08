Європарламент визначився зі статусом кандидата на членство в ЄС для України

Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статусу кандидата. За резолюцію з цього питання проголосували 438 депутатів. Проте було 65 – проти та 94 тих, хто утримався.
Про це повідомляє агенція DW.
Що відомо
Вдень 8 червня Європарламент підтримав резолюцію комітету Європарламенту із закордонних справ із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.
"Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата у ЄС як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України", – йдеться у підтриманій Європарламентом рекомендації Раді ЄС.
Також у документі сказано, що Україна належить до європейської родини.
Остаточне рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС очікується на саміті 23-24 червня.
У резолюції згадуються також "європейські устремління Молдови та Грузії". Проте рекомендації надати їм статусу кандидата резолюція не містить.
Ситуація
- Україна офіційно почала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
- Трохи раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
- Головним лобістом підтримки євроінтеграції України сьогодні став голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він виступив перед європарламентаріями до важливого голосування.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"