Европарламент определился со статусом кандидата на членство в ЕС для Украины

Правда, было не единогласное решение

Руслан Стефанчук внимательно следит за голосованием / Коллаж "Сегодня"

Европарламент проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата. За резолюцию по этому вопросу проголосовали 438 депутатов. Однако было 65 – против и 94 тех, кто воздержался.

Об этом сообщает агентство DW.

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Что известно

Днем 8 июня Европарламент поддержал резолюцию комитета Европарламента по иностранным делам с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие.

"Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины", – говорится в поддержанной Европарламентом рекомендации Совету ЕС.

Также в документе сказано, что Украина принадлежит к европейской семье.

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Окончательное решение Евросовета по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС ожидается на саммите 23-24 июня.

В резолюции упоминаются также "европейские устремления Молдовы и Грузии". Однако рекомендации предоставить им статус кандидата резолюция не содержит.

Ситуация