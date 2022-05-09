Європейська рада може починати – Україна здала опитувальник на членство в ЄС

Шарль Мішель повідомив, коли розглянуть нашу заявку

Нашу заявку на членство в ЄС розглянуть уже через місяць / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Україна, як і обіцяла, у рекордні строки підготувала другу частину анкети-опитувальника для набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Декілька томів цієї частини продемонстрував президент України Володимир Зеленський під час відеозв'язку з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляється на сторінках у соцмережах Офісу президента України.

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Що відомо

Під час зустрічі по відеозв'язку з Урсулою фон дер Ляєн було продемонстровано другу частину заповненої анкети-опитувальника для набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

"Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", – зазначив президент Зеленський.

Трохи раніше він провів зустріч у режимі відеоконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який саме перебуває з візитом в Одесі разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Шарль Мішель повідомив, що у червні Європейська рада розгляне заявку України на набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо, всього лише 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала нашій країні спеціальний опитувальник, необхідний для розгляду надання Україні статусу кандидата в ЄС. Цей документ політик привезла особисто до столиці країни, що воює.

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