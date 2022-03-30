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Фейгін назвав головну мету Абрамовича на переговорах Росії та України

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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30 березня, 14:58
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Роман Абрамович знав ще до початку війни про те, які будуть наслідки для його бізнесу, якщо Росія вторгнеться в Україну
Фейгін розповів, навіщо Абрамовичу хоче бути "переговорником" у врегулюванні ситуації в Україні
Фейгін розповів, навіщо Абрамовичу хоче бути "переговорником" у врегулюванні ситуації в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російського бізнесмена Романа Абрамовича дуже турбують санкції, які запровадили світові лідери з початку війни, щоб захистити свій бізнес, він вирішив брати участь у переговорах між Україною та Росією.

Про це російський адвокат і політичний діяч Марк Фейгін розповів в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенком. Youtube-каналі "Україна 24".

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"Абрамович почав в цьому брати участь (у переговорному процесі щодо ситуації між Україною та Росією – ред) щоб уникнути санкцій. Він при своїх можливостях та залученості частково до західної еліти на нижніх позиціях знав, до чого все приведе, і саме з цього його публічна позиція проти війни і всього іншого. Він знав це, і це почало відбуватися. Після початку війни, набули чинності санкції яких він не може уникнути. Британія вже ввела, вже близько і Америка. Він дуже боїться американських санкцій, бо після цього вже "посиплеться" все. Весь його бізнес зав'язаний на становищі на Заході, Росія його мало цікавить, там майже всі не його", – розповів адвокат.

Свою лепту вніс Ізраїль

За словами Фейгіна, можна вважати, що олігарх тісно підв'язаний на уряд Ізраїлю, як і більшість еліти, і щоб якось згладити ситуацію на цьому фронті, він вирішив включитися в переговорний процес.

"Я думаю, що "ноги ростуть" з його єврейських зв'язків – це прем'єр-міністр Нафталі Бенет, з яким є в частині еліти відносини. Абрамович фінансує ФІОР (Федерацію єврейських громад Росії – ред) багато років, і він ймовірно побачив у цьому шанс . Йому його радники сказали: "Давайте спробуємо по цій лінії якось позначитися, і поки що йде якась нісенітниця, нас явно не позбавлять власності і не внесуть до списків", – резюмував він.

Участь Абрамовича у переговорному процесі

  • Російський олігарх Роман Абрамович став посередником в організації переговорів України та Росії. Мета переговорів – укласти договір та встановити мир.
  • 28 березня, напередодні переговорів, журналісти-розслідувачі з Bellingcat повідомили, що Роман Абрамович має двох членів української делегації. є ознаки ураження бойовою отруйною речовиною . Розслідувальна група припускає, що у Абрамовича та двох членів української делегації після зустрічі з'явилися симптоми отруєння, можливо, спричинені хімічною зброєю. Серед симптомів, що з'явилися, – лущення шкіри, біль і запалення очей.
  • Літак Абрамовича Hawker 800XP літав між Стамбулом, Києвом та Москвою. У трьох столицях Абрамович зустрічався із президентом Туреччини Ердоганом, нашим Володимиром Зеленським та, нарешті, Володимиром Путіним (23 березня). Абрамович передав Путіну записку, складену Володимиром Зеленським. У ній було зазначено умови української сторони.

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Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

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